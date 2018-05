Moeder waarschuwt: nieuwe 'deodorantchallenge' veroorzaakt ernstige brandwonden

Er is weer een populaire, maar oh zo gevaarlijke challenge opgedoken op het internet, die wederom veel te populair is onder jongeren. Dit keer is dat de deodorantchallenge.

Het idee is best wel simpel: spuit deodorant op hetzelfde stukje huid zolang je dat vol kunt houden. Klinkt pijnlijk? Dat is het ook, want het uitvoeren van dit domme plan kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Huidtransplantatie

Het bewijs? Moeder Jamie Prescott deelde vorige week een set schokkende foto’s op haar Facebookpagina waarop de heftige brandwonden van haar tienjarige dochter te zien waren.

Bij de foto’s schrijft ze: “Voor iedere ouder met kinderen, neem ze even apart om deze foto’s te laten zien.” De brandwonden van haar dochter, die op de foto’s alweer drie weken oud zijn, zijn zo erg, dat ze misschien een huidtransplantatie nodig heeft.

Is deodorant gevaarlijk?

Dat een verzorgingsproduct wat we allemaal dagelijks gebruiken zoveel schade kan aanrichten, is best wel shockerend. Toch hoef je jouw bus deodorant niet gelijk in de prullenbak te gooien, zegt de Amerikaanse dermatoloog Joshua Zeichner. “Als je deodorant op de juiste manier gebruikt is het veilig”, vertelt hij.

Bron: Women’s Health Magazine. Beeld: iStock.