Dermatoloog legt uit: zo bescherm je je lippen tegen blootstelling aan de zon

Renate van den Bos, dermatoloog bij het Erasmus MC, vertelt over de (onzin) van UV-lippenbalsem, de kwetsbaarheid van je lippen en hoe belangrijk het is om ze te beschermen tegen zon.

Lippen beschermen tegen de zon

Dat veel mensen vergeten om hun lippen in te smeren wanneer de zon hoog aan de hemel staat, baart dermatoloog Van den Bos zorgen. Volgens haar heeft je mond namelijk juíst extra bescherming nodig: “Je lippen zijn kwetsbaarder dan de rest van je huid omdat ze van nature minder bescherming hebben. De hoornlaag, een laag van dode huidcellen aan de oppervlakte, die normaal bescherming tegen de zon biedt, is niet of nauwelijks aanwezig op de lippen. Hierdoor verbrand je er sneller en makkelijker.” Wanneer je je lippen niet goed beschermt, loop je extra risico op huidkanker. Deze kankervorm, die het resultaat is van langdurige blootstelling aan de zon, ziet de dermatoloog helaas vaak.

Werkt UV-lippenbalsem?

Het goed beschermen van je lippen is dus essentieel. Hoe doe je dat precies? Er bestaan UV-lippenbalsems die, afhankelijk van de factor, een goede bescherming tegen de zon bieden. Het probleem is volgens Van den Bos echter dat deze balm nooit lang blijft zitten. “De hele dag door eet, drink en praat je, waarbij je regelmatig (onbewust) je lippen aflikt. De bescherming van de lippenbalsem gaat er daardoor snel weer af. Het probleem met UV-lippenbalsem is dat je het haast ontelbaar veel keren op een dag moet aanbrengen, wil je echt de bescherming krijgen die het product belooft. Je lippen insmeren moet nog veel vaker gebeuren dan de rest van je huid - en er zijn maar weinig mensen die zich hieraan houden.” Dat is funest voor het kwetsbare gebied van je lippen.

Hoe bescherm je lippen dan wel tegen de zon?

UV-lippenbalm werkt dus wel - mits je het zeer regelmatig opsmeert en voor een factor van minstens 30 gaat. In de praktijk is vaak genoeg opnieuw smeren echter bijna onmogelijk, aldus Van den Bos. Om je lippen wel te beschermen, draag je volgens haar een hoed die breed genoeg is om ook je lippen met schaduw te raken en zoek je regelmatig de volledige schaduw op. “Mannen hebben meer geluk: die kunnen een grote snor laten staan om hun lippen te beschermen”, tipt de dermatoloog lachend.

