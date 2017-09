Designerkleding voor een prikkie? Die scoor je vanaf nu hier

Warenhuis Saks Fifth Avenue ken je misschien van die heerlijke Amerikaanse films waarin vrouwen helemaal losgaan op de designkleding. Heel goed nieuws: dat kan nu ook in Nederland – maar dan tegen een veel zachter prijsje.

Saks OFF 5TH heeft namelijk afgelopen week haar deuren geopend in Rotterdam. In dit warenhuis vind je meer dan 700 verschillende designermerken tegen een zacht prijsje. En omdat de collectie regelmatig wisselt, vind je er altijd iets moois. Is Rotterdam een beetje uit de richting? Nog heel even geduld, want in november opent Saks OFF 5TH in de Kalverpassage in Amsterdam.

Je vindt Saks OFF 5TH aan de Hoogstraat 185 in Rotterdam (in het voormalige pand van V&D). Als je ons dit weekend zoekt…

