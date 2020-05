Voor de DIY-liefhebbers: zo tover je een oude schoenendoos om tot designertas

Premium

Afgelopen zomer, in augustus 2019, overleed op 95-jarige leeftijd een van Nederlands laatst overgebleven verzetsstrijders: Loek Caspers. Het verzet kreeg ze met de paplepel ingegoten vanuit haar ouderlijk huis, maar ook na de oorlog bleef ze zich onvermoeibaar inzetten om racisme te bestrijden. “Ze had haar naasten lief.”

“Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk,” zei Loek Caspers in april 2018 tijdens een van haar laatste publieke toespraken in het plaatsje Langbroek bij Utrecht, waar ze zelf tijdens de oorlog zat ondergedoken. Ze richtte zich daarbij speciaal to