Déze 3 onverwachte kleuren staan iedereen

Felroze, limoengroen of knaloranje: sommige uitgesproken tinten zijn niet voor iedereen weggelegd. Het hangt namelijk van de ondertonen van je huid en haren af of een kleur je mooi staat. Heb je bijvoorbeeld een donkere huid en donker haar, dan straal jij in warme kleuren als brons en perzik. Iemand met een hele lichte huidskleur en blond haar kan beter voor koele kleuren en pastels gaan.

Kleuren uit de natuur

Toch zijn er kleuren die iedereen kan hebben, volgens Leatrice Eiseman, directeur van het Pantone Color Institute. Dat zijn kleuren die veel in de natuur voorkomen, waardoor onze ogen eraan gewend zijn om ze in verschillende combinaties te zien, schrijft zij op haar website Leatriceeiseman.com. Taupe, beige en grijs bijvoorbeeld. Maar ook spannendere kleuren, zoals groen en blauw. Sterker nog, groenblauw of ‘teal’ is dé kleur die iedereen staat, volgens Leatrice.

Felrood en aubergine

Daarnaast is er nog een onverwachte allemansvriend, namelijk felrood. Mocht je daar van terugdeinzen, dan is een tintje lichter of donkerder ook een optie, aldus Leatrice. Kies dan voor wijnrood, bijvoorbeeld. Of ga voor een andere universele kleur: paars. Met name aubergine zou een goede balans hebben tussen warm en koel, waardoor het beide kan ophalen.

Spannende kleurencombi

Is felrood jouw kleur en ben je een durfal die graag opvalt? Ga dan voor een spannende kleurencombinatie die helemaal hot is dit jaar: felrood en felroze. Ondanks dat ze allebei de aandacht opeisen, blijken deze twee elkaar perfect aan te vullen. Het is niet voor niks dat kleurorakel Pantone Viva Magenta, een roze knalkleur, heeft uitgeroepen tot kleur van het jaar 2023.

