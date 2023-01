Deze 5 items heeft elke Française in haar kast

Deze stijlvolle items laten zich eindeloos combineren en zijn de sleutel tot de Franse look.

1. Trenchcoat

Wat anders dan de trenchcoat zou met stipt op nummer één staan? Deze lange mantel, veel gespot in de tijdloze kleur beige, misstaat in geen enkele garderobe. Françaises dragen de trenchcoat dagelijks, gewoon gecombineerd met een spijkerbroek en sneakers. In Parijs geldt de ongeschreven regel: hoe simpeler, hoe beter. Je bent eerder overdressed dan underdressed.

Een tijdloze trenchcoat misstaat in geen enkele garderobe. Beeld Foto: Mango

€79,99, Mango via Zalando

2. Enkellaarsjes

Een paar goede enkellaarsjes is de investering zeker waard. Met een kleine stevige hak loop je er de hele dag goed op. Je draagt ze gewoon onder een (spijker)broek of jurk. Makkelijk én elegant.

Een paar goede enkellaarsjes is de investering zeker waard. Beeld Foto: Pull&Bear

€39,99, Pull&Bear via Zalando

3. Tweed

Deze luxe stof doet gelijk denken aan Chanel, en wat is er Franser dan dat? Het materiaal komt terug in de klassieke tweedjasjes (eventueel met goudkleurige knopen), maar ook in pantalons. Wil je je helemaal chique voelen? Ga dan voor een complete tweedoutfit.

Tweed komt terug in de klassieke jasjes (eventueel met goudkleurige knopen), maar ook in pantalons. Beeld Foto: ba&sh

€206,50, ba&sh via De Bijenkorf

4. Blazers

Tijdloze blazers heb je nooit genoeg. Deze jasjes in de kleuren wit, donkerblauw, beige en zwart zijn eigenlijk onmisbaar in elke garderobe, omdat je ze overal mee kunt combineren. Weet je even niet wat je moet aantrekken? Spijkerbroek, T-shirt, blazer, enkellaarsjes, mooie sieraden en je bent klaar.

Tijdloze blazers heb je nooit genoeg. Beeld Foto: Pull&Bear

€45,99, Pull&Bear via Zalando

5. Witte bloesjes

Een kledingkast zonder witte blouse tref je bij een Française niet snel aan. Ga voor een klassieke versie, een oversized exemplaar of voor eentje met klassieke rushes en een kraag. Een absolute must have in elke garderobe.

De witte blouse is een absolute must have in elke garderobe. Beeld Foto: Lounge Nine

€89,95, Lounge Nine via Zalando

Wil je weten hoe je een witte blouse het beste combineert? Je ziet het in onderstaande video met tips van mode-expert Françoise.

Bron: Freundin.de