Deze beugelloze bh's wil je hebben

De moderne bh zoals we die nu kennen, is nog niet zo oud. Deze werd ontworpen in 1910 door de Amerikaanse Mary Phelps Jacob, die twee zakdoeken aan elkaar bond met elastiek. Vier jaar later lag de bh in de winkels. Tot die tijd droegen vrouwen korsetten en andere ongemakkelijke, strakke kledingstukken die de borsten omhoog duwden.

Zacht en comfy

Waar onze leefstijlen en behoeften veranderen, verandert de bh vrolijk mee. Tijdens de coronapandemie zijn we bijvoorbeeld veel meer beugelloze bh's gaan kopen. Zachte materialen en comfy pasvormen zijn nu de trend. Alsof je niks draagt, maar dan met alle voordelen van de goede oude beugel-bh.

Dit zijn de fijnste beugelloze bh's:

1. Sloggi ZERO Feel BH € 33,71

Deze bralette van Sloggi heeft het beste van twee werelden: een zachte, naadloze stof én een push-up effect. De brede bandjes geven extra steun en je ziet ‘m niet zitten onder je kleding.

Sloggi ZERO Feel BH Beeld Sloggi.com

2. Soft Revolt CLEO47 BH € 79,00

Soft Revolt CLEO47 BH Beeld Softrevolt.com

De bh's van het Nederlandse merk Soft Revolt worden gemaakt met een nieuwe 3D-breitechniek, die voorheen (in iets andere vorm) werd gebruikt voor schoenen. Het materiaal is ademend, knelt niet en is stevig en ondersteunend. Je kunt de CLEO47 krijgen in maat B tot G. Fijne bijkomstigheid: de bh's worden zero waste geproduceerd in de EU.

3. MAGIC Bodyfashion Scallop BH € 30,00

MAGIC Bodyfashion Scallop BH Beeld Magic Bodyfashion

MAGIC Bodyfashion kennen we van de plakbh's en andere ‘magische’ trucs om je borsten onzichtbaar te liften onder vrijwel ieder kledingstuk. Maar het merk heeft ook een fijne collectie beugelloze bh's, zoals deze met een geschulpte rand.

4. Livera Nightdream BH € 27,99

Livera Nightdream BH Beeld Livera.nl

Sexy en comfortabel kunnen prima hand in hand gaan, zo blijkt uit dit vrolijke modelletje van Livera.

5. Triumph True Shape Sensation minimizer BH € 49,95

Triumph True Shape Sensation BH Beeld Triumph.com

Ook als je een grotere cupmaat hebt, wil je een bh die licht en zacht aanvoelt als je ‘m aanhebt. Deze minimizer bh heeft geen beugels en vervelende naden, en draagt als gegoten.

