Déze bloemsieraden scoor je voor minder dan twintig euro

We zochten de leukste bloemsieraden voor je, waarvan óók je portemonnee blij wordt.

Bloemcorsage

Dit prachtige corsage scoor je voor €9,95 bij ZARA. De bloem kun je met het koordje vastmaken rond je nek. Het exemplaar is ook verkrijgbaar in de kleur ‘toffee’.

Bloemcorsage van ZARA Beeld ZARA

Fleurige armband

Deze goudkleurige schakelarmband is verkrijgbaar bij & Other Stories . De armband is versierd met een bloembedel en een stenen hanger. Voor €17 is-ie van jou.

Armband van & Other Stories Beeld & Other Stories

Oorbellen

Deze kleurrijke oorhangers zijn niet te missen dit najaar. De bloemen zijn gemaakt van stof en veelkleurige kralen. Je koopt ze bij ZARA voor €17,95.

Oorbellen van ZARA Beeld ZARA

Studs

Niet zo’n fan van uitbundige oorbellen? Dan zijn deze schattige, goudkleurige studs van & Other Stories perfect voor jou. Je kunt ze ook combineren met andere oorsieraden als je meerdere gaatjes hebt. Je scoort ze voor €17.

Bloemige studs van & Other Stories Beeld & Other Stories

Ketting

Met deze ketting steel je gegarandeerd de show. Niemand die om déze parel om jouw nek heen kan. Je kunt ’m voor €17,95 bemachtigen bij Bijou Brigitte.

Ketting van Bijou Brigitte Beeld Bijou Brigitte

Creolen

De creolen ‘Rainbow Flower’ van Bijou Brigitte zijn versierd met kleine bloemen. Deze hebben een meerkleurig, glanzend oppervlak en zijn een echte blikvanger bij elke look. Ze zijn verkrijgbaar voor €12,95.

Creolen van Bijou Brigitte Beeld Bijou Brigitte

Oorringen

Deze schattige oorringen zijn gemaakt van roestvrij staal waardoor ze niet verkleuren. Een fijne investering, dus! Je shopt ze voor € 19,99 bij My Jewellery.

Oorringen van My Jewellery Beeld My Jewellery

Oorbel met paarse bloem

Deze artistieke oorbellen vrolijken je meteen op. Op de website van Parfois zijn ze te koop voor €15,99.

Oorbellen van Parfois Beeld Parfois

