Déze BN’ers en Royals zijn fan van dit Nederlandse merk (en wij ook!)

Een merk dat naast klassiekers ook mee gaat met haar tijd. Zodoende dat geregeld een bekende Nederlander of royal gespot wordt in een LaDress item. Dat begrijpen wij maar al te goed, want kijk even met ons mee, hoe fijn zijn deze outfits:

Deze BN’ers en royals schitteren in LaDress

Kroonprinses Amalia

In het najaar droeg Prinses Amalia voor haar officiële portretfoto's (voor haar 18e verjaardag) een jurk van LaDress. Goud én dierenprint, onze toekomstige koningin weet hoe ze de toon moet zetten. Met zo’n statement jurk straal je sowieso, of je nu een feestje hebt of gewoon naar je werk gaat. De jurk is - niet heel gek - inmiddels uitverkocht in deze print, maar je kunt de jurk met volants hier nog shoppen in andere kleuren.

Het is overigens niet de eerste keer dat onze kroonprinses in het merk is gespot. Op de foto’s gemaakt door Erwin Olaf in 2018 droeg ze ook al een jurk van LaDress. Een opvallend paars exemplaar die haar figuur mooi accentueert.

(Mode)koningin Máxima

Onze kroonprinses is niet de enige Royal die LaDress in haar kast heeft hangen. Ook Máxima is fan van LaDress is heeft meerdere exemplaren in haar kast hangen. Zoals deze koninklijk blauwe jurk waarmee ze in 2015 werd gespot. Gecombineerd met een statement gouden ketting en bijpassende schoenen. Prachtig.

Malou Petter

Malou Petter ken je als presentator van het NOS-journaal. Ze ziet er altijd fantastisch uit. Ook zij heeft een LaDress - of moeten we in dit geval LaPak zeggen,- in haar garderobe. Een fantastisch fuchsia pak. Het leuke aan zo’n pak is dat je de blazer en pantalon ook los van elkaar kunt dragen. Een paar opvallende killer heels, jeans en dan het blazertje en je hebt een perfecte look voor een avondje stappen!

Alexandra Alphenaar

Musicalster Alexandra Alpenaar droeg tijdens de Musical Awards een prachtig wit pak op de rode loper. Ook zo’n lekker pak? Je shopt de blazer hier en de broek hier.

Trijntje Oosterhuis

Ook zangeres Trijntje is fan van het pak van LaDress! Geen knalroze of wit exemplaar? Maar simpel doch elegant zwart. Net al Trijntje? Je shopt 'm hier.

Marlijn Weerdenbrug

Actrice Marlijn Weerdenbrug hebben we al vaker gespot in een knalroze look. Deze keer koos ze voor een ton-sur-ton look van LaDress. Ze draagt een satijnen blouse, gecombineerd met een roze pantalon. Zelf ook helemaal in het roze? Doen! Je shopt de blouse hier en haar pantalon hier.

Prinses Marilène en prinses Mabel

Niet alleen Amalia en Máxima schittert in jurken van LaDress. Tijdens de 75ste verjaardag van Pieter van Vollenhoven schitterde prinses Marilène ook in een jurk van LaDress.

...een halfjaar later verscheen prinses Mabel in dezelfde jurk in het zwart. Een prachtig nauwsluitende jurk van kant. Perfect voor een feestje of speciale gelegenheid.

ENSCHEDE - (VLNR) Prinses Mabel, winnaar Allard van Hoeken en prinses Beatrix tijdens de eerste uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. De medewerker van Bluewater Energy Services werd gekozen tot Ingenieur van het Jaar. ANP ROYAL IMAGES VINCENT JANNINK Beeld ANP / ANP

Suzanne Spliethoff

Dagvoorzitter, presentatrice en actrice Suzanne Spliethoff hulde zich onlangs in dit fantastische zomerse pak met print. Helemaal leuk: beide items zijn nog verkrijgbaar. Hier vind je de blazer en hier de bijpassende broek.

Iris Hond

Ook pianiste Iris Hond is LaDress fan! Geen pak, geen jurk, maar een comfortabele blouse. In knalkleur dat dan weer wel. Eén favoriet kledingstuk, dat snappen wij wel. Je kunt de blouse hier kopen in verschillende kleuren of printjes. Ga je voor een bloemenprint, een olijfgroene tint of scoor je dezelfde als Iris?

Bron: ladress.com, Instagram en Pinterest