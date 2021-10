Deze broek uit de jaren 80 is weer helemaal hip

Het is nu namelijk hipper dan ooit om een stirrup pants te dragen.

Aerobics

De stirrup pants is van oorsprong ontworpen voor activiteiten als paardrijden, skiën en aerobics. Vooral de laatste sport heeft de broek populair gemaakt in de jaren 80. Maar anno 2021 is-ie weer helemaal hot. De broek heeft een soort bandjes onderaan de pijpen, voor onder je voeten. Zo kruipt de strakke broek niet omhoog. Best handig eigenlijk.

Oversized

Maar hoe stijl je deze stirrup pants? Nou, je kunt er alle kanten mee op. Aangezien het vaak een strakke legging is, raden wij aan om voor wat oversized items te gaan. Zoals een oversized shirt, blazer of trui. Combineer dit met een vette sneaker, chique schoentjes of hakken en je ziet er weer trendy uit.

Wat inspiratie nodig? We zetten een paar leuke kiekjes op een rijtje:

- Beeld Getty Images

- Beeld Getty Images

- Beeld Getty Images

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Aude WMY (@audewmy) op 1 Oct 2021 om 11:32 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Sara Watson (@livelovesarablog) op 1 Oct 2021 om 11:33 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Deirdre Phelan 💛 (@deirdre_phelan) op 1 Oct 2021 om 11:34 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Loulou De Saison - Chloé (@louloudesaison) op 1 Oct 2021 om 11:33 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Sophie (@sophielsmith) op 1 Oct 2021 om 11:34 PDT

Bron: Marie Claire.