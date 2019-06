Déze douchekap zorgt ervoor dat je make-up niet uitloopt tijdens het douchen

Zit net je make-up er helemaal mooi op, kom je erachter dat je haar toch echt nog even een wasbeurt nodig heeft. Weg mooie oogschaduw en mascara… Of toch niet?

Er bestaat namelijk sinds kort een héél handig hulpmiddel dat ervoor zorgt dat je make-up ook tijdens het douchen perfect blijft zitten.

Klittenband

De Showrshield is een speciale douchekap die je make-up beschermt tegen het water uit de douchekap. De kap bestaat uit een plastic schild en klittenband, zodat je de kap stevig op je hoofd kunt zetten. Wanneer je onder de douche gaat staan, blijft je gezicht gewoon droog. Ideaal, toch?

Multifunctioneel

De Showrshield biedt ook uitkomst bij andere problemen. Zo zou de kap ook handig zijn als je om andere reden je gezicht droog moet houden, zoals bij de genezing van getattoeerde wenkbrauwen, gezichtschirurgie en wimperextensions.

Tijd besparen

Sheridan Elle, de ontwerper van de Showrshield, bedacht het product in eerste instantie voor zichzelf. “Ik heb talloze keren onder de douche gestaan met mijn handen als een geïmproviseerd schild om mijn gezicht, in de hoop mijn make-up te beschermen. De Showrshield werd al snel een vast onderdeel van mijn beautyregime én bespaart me heel wat tijd als ik me even snel wil opfrissen”

De douchekap kost 14,95 dollar, wat neerkomt op ongeveer 13,20 euro.

Bron: Grazia.