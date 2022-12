Déze drie goede voornemens zorgen voor een stralende huid in 2023

Volgens dermatoloog Dr. Anjali Matho kunnen deze drie adviezen je huid aanzienlijk verbeteren.

Draag het hele jaar door SPF

Veel mensen beperken het gebruiken van zonnebrandcrème tot de zomer, omdat ze bang zijn dat hun huid verstopt en voor puistjes zorgt. Volgens Anjali is dit een mythe: een acnegevoelige huid heeft volgens haar júist baat bij dagelijks gebruik van SPF, omdat hiermee de kans op hyperpygmentatie aanzienlijk kleiner is. Daarnaast kan de zon er juist voor zorgen dat je acne erger wordt en dat wil je natuurlijk niet. Als je huidverzorgingsproducten gebruikt waar retinol in zit, benzoyl peroxide of vitamine C is het helemaal belangrijk dat je dagelijks SPF gebruikt, omdat je huid dan extreem gevoelig is voor de zon.

Zorg voor een goede huidverzorgingsroutine en wijk hier niet vanaf

Volgens Anjali is het belangrijk om je huidverzorgingsroutine zo simpel mogelijk te houden. “Gebruik in de ochtend een cleanser, crème en zonnebrandcrème en in de avond make-up remover, een cleanser en een vochtinbrengende creme zonder SPF.” Mocht je nu net beginnen met deze routine en na 2 weken niet blij zijn met het resultaat, hou dan nog even vol. Het duurt namelijk ongeveer vier weken totdat je resultaat gaat zien, dus geef niet te snel op.

Gebruik je gezichtsproducten ook voor je lichaam

Vind jij het heerlijk om een paar keer per week te sporten? Maar merk je dat je vaak last hebt van puistjes op je borsten, rug en billen? Dan heeft dit waarschijnlijk te maken met het zweten tijdens het sporten en het dragen van strakke sportkleding. Om hier vanaf te komen kun je het beste je gezichtscleanser ook voor je lichaam gebruiken. Vooral producten met salicylic acid, niacinamide of zink zullen wonderen doen voor je huid!

Bron: Metro.co.uk