Deze elegante Máxima-jurk maak je helemaal zelf

Zoek een zachte denimstof, pak de naaimachine en maak deze Máxima-jurk zelf. Luchtig katoen kan ook, of viscose. Heel anders, maar net zo leuk.

Mini, midi of maxi?

Met het patroon bepaal je zelf wat de lengte van de jurk wordt. Wordt het tot op de enkel, net óp of over de knie?

Maattabel lichaamsmaten bij een lengte van 1.72 m in cm

Werkbeschrijving Màxima zelfmaak jurk S-XXL

Download het A4 patroon hier.

Download het A0 patroon hier (met link naar het A0 PDF)

Afbeelding 1: werktek A B

Het patroon heeft verschillende opties zoals je hierboven ziet:

A. een aangesloten jurk met korte pofmouw en ceintuur,

B. met ¾ pofmouw met splitje en een strikceintuur en een ruimere taille.

Natuurlijk kun je onderling combineren en je eigen jurk samenstellen.

Dit PDF patroon bevat 41 pagina’s en is opgebouwd uit lagen en daarom is het mogelijk om alleen de gewenste maat te printen op A4 als je het opent met Adobe acrobat reader. Dit programma is gratis te downloaden. Wil je leren hoe dat werkt? Bekijk dan deze video.

Printoverzicht

Afbeelding 2: Printoverzicht

Beschik je niet over een printer, gebruik dan het A0 file en upload het bij bijvoorbeeld Plotgemak, laat het printen en thuis sturen. Gebruik de code: MARIJKESEWING en ontvang 30% korting.

Het A0 PDF bestand is ook opgebouwd in lagen en dus geschikt om te projecteren.

Maattabel lichaamsmaten bij lengte 1.72 m in cm

Maattabel kledingstuk in cm

Stofadvies:

Model A: Stretch denim, bijvoorbeeld de comfort stretch van Madeline de stoffenmadam.

Model B: Soepel vallende viscose of katoen, bijvoorbeeld Lucie Ocre Atelier brunette van mevrouw Jett.

De denim ceintuur en stofknoopjes kun je laten maken bij Rias Fournituren.

Wij gebruikten de ceintuur van 5 cm breed en Bombé 24= 16 mm stofknopen gecombineerd met Prym drukknopen 13 mm.

*Reken voor het maken van de ceintuur en knoopjes wel extra stof die moet opsturen. Op de site vind je de berekening hoeveel stof nodig is voor de ceintuur en knoopjes.

Afbeelding 3A: model Máxima A 1.20 - dubbel

Afbeelding 3B: model Máxima A 1.20 - enkel

Afbeelding 3C: model Máxima B 1.34 dubbel

Afbeelding 3D: model Máxima 1.34 - enkel

Extra nodig:

* Vlieseline H180, stik garen en voor het denim model speciaal denim doorstikgaren van bijvoorbeeld Güttermann (dat lijkt dik garen maar kan met een gewone naald verwerkt worden),

* 12x 13 mm drukkers om met de hand aan te zetten plus 12x 16 mm gestoffeerde stof knoop ( bombé 24), of 12x een 15 mm knoop.

Tip: vraag je (online)stoffenwinkel om knoop advies, vaak verkopen ze bijpassende knoopjes.

Patroondelen

1. Rokdeel voor, 2x

2. Bovenlijfje voor, 2x

3. Rokdeel achter, 2x

4. Bovenlijfje achter, 1x aan stofvouw

5. Mouw, 2x

6. Mouw manchet A korte mouw, 2x

7. Mouwbeleg B ¾ mouw, 4x

8. Staander, 2x

9. Kraag, 2x

10. Opgezette zak model A, 2x

11. Zoombeleg voor model A, 2x

12. Zoombeleg achter model A, 2x

13. Strikceintuur model B, 2x

Voor de riemlussen knip je een strook van 50 cm x 2.5 cm

Voorbereiden

Knip de stofdelen volgens voorbeeld.

Alle patroondelen zijn INCLUSIEF 1cm naadtoegift.

Alle naden worden met de goede kanten van de stof op elkaar verwerkt, tenzij anders vermeld.

Verstevig de staander en kraag met plak vlieseline zoals met grijs aangegeven op de afbeelding.

Verstevig ook het zakbeleg en knopenlijst met een recht strookje plakvlies van 1.5cm breed.

Bij dikkere stof zoals denim plak je de onderkraag niet.

Afbeelding 4: te plakken delen

Werk de rood gemarkeerde naden af met een locksteek of zigzag.

Afbeelding 5: te locken naden

Zet de Máxima jurk als volgt in elkaar

Bovenlijfje

Stik voor model A de taille- en bustefiguurnaden in het bovenlijfje voor (deel 2), bij model B stik je alleen de buste figuurnaad. Stik ook de figuurnaden in het bovenlijfje achter (deel 4). Strijk de figuurnaden plat. Stik de zijnaden en schoudernaden van het bovenlijfje en strijk deze open.

Wil je leren hoe je de perfecte figuurnaad stikt zonder blaasjes? Bekijk dan deze video.

Mouwen

Stik de onderarmnaad van de mouw en strijk deze open.

A. Korte mouw met manchet:

Stik de onderarmnaad van de manchet (deel 6), knip de naad in het midden in zodat het makkelijker omvouwt. Vouw en strijk de manchet dubbel met de goede kant van de stof naar buiten. Strijk aan één kant de naad alvast 1 cm naar binnen. Stik nu de niet ingeslagen naad van de manchet aan de binnenkant (verkeerde kant) van de mouwzoom. Strijk de naad richting manchet. Vouw nu de manchet met de ingeslagen naad over de gestikte naad en stik deze door op de goede kant 2 mm vanaf de kant.

Afbeelding 6: manchet schets

B. ¾ mouw met splitje:

Stik de onderarmnaden van de belegdelen (deel 7) en strijk ze open. Vouw het beleg dubbel en stik de naden van het splitje. Knip de hoekjes af en draai het beleg om. Stik de beleg delen aan de mouwzoom zodat de verstevigde kant van het beleg zichtbaar is aan de goede kant. Het is belangrijk dat de delen van het split elkaar precies raken (op 1cm vanaf de kant) op de lijn waar je gaat stikken. Strijk de naad richting de mouw en stik deze door op 2 mm vanaf de kant.

Afbeelding 7: lange mouw met splitje

Mouw inzetten

Stik een rimpelstiksel in de mouwkop, daar waar de slingerlijn dat aangeeft van R naar R.

Gebruik de grootse steeklengte, zet eventueel de spanning wat lager en hecht niet aan of af.

Door voorzichtig aan de onderdraad te trekken kun je de mouwkop inrimpelen.

Draai het bovenlijfje met de verkeerde kant van de stof naar buiten. Controleer goed welke mouw waar moet door naar de knipjes te kijken, dubbele knip is achter. Schuif de mouw in het armsgat en laat de onderarmnaad op de zijnaad vallen. Speld eerst alle knipje op elkaar en rimpel de mouwkop precies zoveel dat er geen ruimte meer over blijft. Stik de mouw kop met de mouw boven, zo kun je de rimpels in de mouwkop mooi verdelen met behulp van het puntje van je schaar.

Rokdelen

Stik de middenachternaad en strijk deze naar 1 kant.

Stik de zijnaden en strijk deze open.

Sla de onafgewerkte lange kant van de riemlus 0.8 cm naar binnen en vouw daarna de afgewerkte lange kant 0.8 cm in. Stik de riemlus aan beide kanten op 0.2 cm door (met sier doorstik garen).

Knip de lange riemlus in 5 gelijke delen van elk 10 cm lang.

Leg de riemlussen op de knipjes in de taille van het voorpand, achter de zijnaad en op de middenachternaad. Stik deze vast op 0.5 cm vanaf de kant en 3.5 cm vanaf de kant.

Afbeelding 8: riemlus vouwen Beeld De

Wil je graag een zak in de zijnaad maken ipv de opgezette zakken? Download dan hier het gratis patroondeel en bekijk de uitleg video.

Opgezette zak

Strijk het zoom beleg 1 cm naar binnen, vouw het aangeknipte beleg bij de knipjes naar buiten en stik de zijkantjes. Knip de naad smal af en vouw het beleg terug. Stik het zak beleg door op 2 mm vanaf de kant. Strijk nu alle overige randen van de opgezette zak 1 cm naar binnen. Neem de markering voor de plaats van de zak over van het patroon en speld de zak op de rokdelen. Het dubbele knipje duidt de achterkant van de zak aan. Stik de zak smal langs de kant op de rok.

Zoom

Model A wordt afgewerkt met brede zoom belegdelen 11+12. Model B wordt afgewerkt met een rolzoom.

Stik de zijnaden van zoombeleg delen 11 en 12. Strijk de naden open.

Stik de zoom beleg delen aan de rok. Let op: aan de voorkant loopt het beleg tot aan de vouwlijn knip van de knopenlijst. De knopenlijst zal later er overheen gevouwen worden. Vouw en strijk de belegdelen naar binnen. Strijk de laatste paar centimeter van de voorkant 1 cm naar binnen.

Strijk de (lange) naad van het beleg 1 cm naar binnen en stik de zoom door op 4 cm vanaf de kant met sier doorstik garen.

Afbeelding 9: zoom beleg

Model B krijgt een rolzoom. Bekijk deze video met verschillende rolzoom mogelijkheden en kies jouw favoriet die het best past bij de stof van jouw keuze.

Bovenlijf aan rok

Bij Model A wordt het stukje tussen de knopenlijst en de riemlus knip licht gerimpeld, zie markereng op het patroon. Geef daarvoor een stiksel op 0.5 cm vanaf de kant met de grootste steeklengte zonder aan of af te hechten. Trek voorzichtig aan de onderdraad om de stof te rimpelen.

Bij model B wordt er niet gerimpeld en valt het model wat ruimer rond de taille.

Stik de taillelijn van het bovenlijfje aan de rokdelen.

Sla de uiteindes van de riemlussen 1 cm in en vouw ze naar boven. Zorg dat er een ceintuur van 5 cm breed doorheen kan en hecht de riemlussen aan de bovenkant. Dat kan met een kleine zigzag zoals je gebruikt bij knoopsgat, maar bij denim is dat vaak te dik en je kunt ook gewone rechtsteek gebruiken.

Afbeelding 10: riemlus hechten

Knopenlijst

Vouw en strijk de knopen lijst 1.5 cm naar binnen en daarna nogmaals 1.5 cm. Stik nu de linker knopenlijst door op 2.1 cm vanaf de kant en de rechter knopenlijst op 2.3 cm vanaf de kant.

Gebruik bij denim stof het sier doorstikgaren.

Kraag

Bekijk deze uitleg video voor de perfecte kraag en staander verwerking.

Stik de kraagdelen aan elkaar, knip de hoekjes af en draai de kraag om. Strijk van één staander de halslijn 1 cm naar binnen. Leg de kraagdelen tussen de staanderdelen en stik ze aan elkaar. Dun de staander ronding uit en draai alles om.

Als je de kraag voornamelijk open gaat dragen, stik je de niet ingestreken halslijn van de staander aan de buitenkant (goede kant) van het bovenlijfje. Draag je de jurk liever hoog gesloten stik het dan eerst aan de binnenkant (verkeerde kant). Stik eerst de stukjes vanaf middenvoor tot aan de schouder, als het begin stuk wat dik is, hecht dan niet aan of af maar laat lange draden uit steken en knoop die later vast. Als je tevreden bent met de middenvoorhoekjes stik je de achterhals. Strijk de naad richting de staander en vouw nu de al voor ingestreken halsnaad over de zojuist gestikte lijn. Stik deze door aan de goede kant van de staander op 2 mm vanaf de kant, met sier doorstik garen. Knoop ook hierbij de draden af ipv aan en af te hechten als je dikke stof gebruikt.

Deze techniek noemen we: aan en over stikken.

Knopen/ drukkers

Neem de plaatsing van de knopen over van het patroon en naai de drukkers met de hand aan. Op de rechterknopenlijst naaien we voor de sier de met stof beklede knopen op.

Of maak in de rechterlijst knoopsgaten in de lengte (verticaal) en naai de knoopjes op de linker knopenlijst.

Stonewash effect

Een zelfgemaakt denim kleding stuk krijgt nooit het rommelige effect van een stonewashed kledingstuk uit de winkel en kan soms wat plat ogen.

Maar daar hebben we een trucje voor. Test dit wel altijd eerst uit op een proeflapje want elke stof kan anders reageren! Schuur de naden licht op met wat schuurpapier, de naden zullen wat lichter van kleur worden en een verweerde uitstraling geven. Was daarna je jurk en hang het te drogen zonder te strijken. Nu zullen de naden een wat rommelig en gerimpeld effect geven.

Je zelfgemaakte jurk is klaar!

Fotografie: ANP, Elmar Krop, Yvette Kulkens | Styling: Red Productions | Realisatie: marijke-sewing-patterns.com | M.m.v destoffenmadam.be/nl, mevrouwjett.nl, riasfournituren.nl.