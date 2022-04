Beeld Sjoerd Eickmans

Deze face art blouse maak je makkelijk zelf

Op vazen, op wanddecoratie én op kleding, face art blijft een trend in 2022. Hoe opvallend of juist subtiel het uitpakt op die oude blouse die nog in je kast hangt, bepaal je zelf. Kwestie van de afbeeldingen klein of groot printen voor je aan de slag gaat.