Een nieuwe spijkerbroek vinden die ook nog eens fijn zit, is altijd een behoorlijke uitdaging. Wanneer je op zoek gaat naar de perfecte jeans, is het handig om van tevoren te weten naar wat voor model je op zoek bent. Zo maakt een flared jeans je benen langer en een low-waist jeans laat je benen juist korter lijken.

V-jeans

Op zoek naar een flatterende broek waarin je taille goed uitkomt? Dan is de V-jeans iets voor jou. Deze broek begint hoog in de taille en valt laag uit onder de navel. De broek is eigenlijk the best of both worlds: het is een combinatie tussen een high-waist en low-waist jeans. Online dragen veel vrouwen de broek met een naveltruitje, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een t-shirt, trui of blouse.

Viral op TikTok

Op TikTok ging de V-jeans al snel viral, nadat mensen ontdekten dat de broek een zandloperfiguur creëert of bij sommigen extra accentueert. Op het platform laten vrouwen zien wat de broek voor hun figuur doet en hoe je de jeans het beste kunt stijlen.

Bron: TikTok