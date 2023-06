Déze haarborstel past het beste bij jouw haartype

Het gebruik van de juiste haarborstel kan een verschil maken in de gezondheid én de uitstraling van je haar. De juiste borstel voor iemand met lang, krullend haar is zéker anders dan de beste borstel voor iemand met fijn of dunner wordend haar.

Verschillende haarborstels

De ontklitter

De ontklitborstel is goed voor alle haartypes en kunnen zowel op nat als droog haar gebruikt worden. Ze minimaliseren schade door het borstelen van haar met klitten en de dunne, flexibele borstelharen maken het gemakkelijk én pijnlozer om klitten uit het haar te halen.

De natte haarborstel

De originele wetbrush is een fijne borstel met zachte borstelharen. Zoals de naam al zegt is het de ideale borstel om je natte haren klittenvrij te maken. Ook hebben deze borstels hittebestendige borstelharen die niet smelten of breken bij het föhnen van je haar.

De douche haarborstel

Dit is een waterdichte borstel die je onder de douche kunt gebruiken om je hoofdhuid te reinigen en te scrubben. Door de zachte borstel van siliconen over je hoofdhuid te bewegen kun je dode huidcellen verwijderen én je hoofdhuid masseren. Hiermee stimuleer je de haargroei.

De thermische borstel

Een thermische borstel heeft een (keramische) geventileerde cilinder met een breed gatenpatroon, waardoor je haar tijdens het borstelen droogt. Ideaal, want dan heb je voor de perfecte styling geen föhn meer nodig.

De borstel van varkenshaar

Borstels met varkenshaar zijn heel populair vanwege hun vermogen om natuurlijke, gezonde oliën over je hoofdhuid te verdelen. Dit verbetert de gezondheid van je haar en creëert natuurlijke, glanzende lokken. Veel mensen hebben hier baat bij, maar de borstel met varkenshaar is het meest geschikt voor mensen met fijn, dunner (of ouder) wordend haar.

De nylon borstel

Borstels met nylon haren verminderen de statische elektriciteit, want fijn kan zijn bij statisch haar. Verder wordt deze borstel voornamelijk gebruikt door mensen met dik haar (en veel klitten).

De gebogen borstel

Een handige borstel voor op reis, de sportschool of wanneer je je haar snel wil drogen. De gebogen borstel is een licht model en bevat veel openingen voor extra ventilatie.

De combinatie borstel

Borstels met gemengde haren combineren de glansverhogende effecten van varkenshaar met de hoofdhuidstimulatie én het gemakkelijk ontwarren van nylon of draadhaar. Deze combinatie kan het meest effectief zijn voor mensen met lang en/of dik haar.

De peddelborstel

Dankzij de brede basis van de peddelborstel kun je snel veel haar gladstrijken. Ideaal voor mensen met heel lang, steil haar.

Antistatische haarborstel

Als de nylon borstel geen succes is, kan deze geventileerde borstel helpen om je haar minder statisch te maken tijdens het föhnen. De warmte kan door de borstel stromen, waardoor je haar glad en zacht blijft.

De ronde kwast

Ronde borstels zijn een goede keuze voor het föhnen van je haar en het stylen van losse golven in je haar. Ideaal voor mensen met krullen.

De plagerige borstel

Deze borstel wordt ook wel de rattenstaartborstel genoemd en is ontworpen om bij de kruin wat meer volume en textuur te creëeren. Zo kan je de illusie wekken van voller haar, wat handig kan zijn als je last hebt van dun haar of haaruitval.

De kam met wijde tanden

Grove kammen hebben dikke tanden met ruimte ertussen. Ze kunnen worden gebruik om dik of krullend haar te kammen als het nog nat is.

De elektrische stijlborstel

Deze borstel is een mix tussen een hete ijzeren stijltang en een peddelborstel. Ze worden warm en kunnen naast het borstelen je haar gelijk steil maken. Deze borstel is ideaal voor als je altijd eerst je haar moet föhnen en dan steilen.

De verschillende haartypes

Fijn haar

De beste borstels voor fijn haar zijn extra zachte borstels met varkenshaar, die zorgen voor een gezonde hoofdhuid en stimuleren tegelijkertijd je haargroei.

Dik haar

Een peddelborstel werkt het beste bij dik haar. Schaf het liefst een borstel aan met een mix van zwijnenhaar en nylon pinnen. Op deze manier is de borstel sterk genoeg om jouw haar vrij van klitten te maken.

Lang haar

Peddelborstels zijn ook handig voor lang haar, omdat je hiermee een groot deel van het haar in één keer kunt borstelen. Ook borstels met varkenshaar zijn populair bij lang haar, aangezien ze gezonde oliën op je hoofdhuid goed kunnen verdelen, want zorgt voor extra glanzende lokken.

Dunner (wordend) haar

Een zachte borstel werkt het beste bij dunner haar. Als je graag meer volume bij je kruin wil creëren, dan werkt een plagende borstel natuurlijk nóg beter.

Krullend haar

Mensen met krullend haar geven vaak de voorkeur aan een douche borstel. Dit helpt haarbreuken te voorkomen. Op deze manier kun je je krullen mooi houden, masseer je tegelijkertijd je hoofdhuid én stimuleer je je haargroei. Ideaal dus!

Steil haar

Peddelborstels werken goed op steil, lang haar omdat ze lekker groot zijn en goed zijn voor de oliën op je hoofdhuid. Verder is de elektrische stijlborstel ideaal bij steil haar, omdat je dan je haar niet eerst hoeft te föhnen. Twee vliegen in één klap!

Vergeet niet je borstel ook geregeld schoon te maken. Met deze hack maak je ‘m op een eenvoudige manier écht goed schoon:

Bron: Healthline