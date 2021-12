In 2021 hebben we verschillende schoenentrends voorbij zien komen, maar nu is er een nieuwe laars die het modebeeld lijkt te domineren: slouchy boots.

Met of zonder hak

Bij deze laarzen is het stof geplooid en lijkt het alsof de laars een beetje naar beneden zakt. Er zit voor ieder wat wils bij: je hebt de laarzen met of zonder hak, op kniehoogte of onder de knie én in alle kleuren en stoffen. Denk aan leer, metallic of juist een stoere slangenprint. Slouchy boots mogen worden gezien, dus je draagt ze op een strakke broek, onder een jurk of rok.

Inspiratie voor slouchy boots

Inspiratie nodig? We verzamelden de mooiste plaatjes voor je:

Bron: Freundin