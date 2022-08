Deze Italiaanse nagellaktechniek laat je handen slanker lijken en je nagels langer

Wij vertellen je hier meer over deze speciale nagellaktechniek.

Klein beetje valsspelen

Laten we eerlijk zijn: niet iedereen is gezegend met slanke vingers en lange nagels, dus als we op dit gebied een beetje kunnen valsspelen, dan doen we dat maar al te graag. De Britse nagelspecialiste Alexandra Teleki blijkt precies te weten hoe je dit kunt doen. Zij heeft namelijk ooit gezien dat Italiaanse vrouwen hun nagels op een specifieke manier lakken, waardoor hun handen slanker lijken en hun nagels langer.

Zó ga je te werk

Heel ingewikkeld is deze techniek ook niet, je moet er alleen wel een beetje een vaste hand voor hebben. Wat je namelijk doet is je nagels lakken met een basistint die overeenkomt met je natuurlijke kleur. Zodra deze laag is opgedroogd ga je er met een donkere kleur overheen. Gebruik vervolgens een dun nagellakkwastje dat je drenkt in aceton om zo aan elke nagelrand een dun strookje te kunnen creëren. Door dit strookje lijken je nagelbedden langer en je vingers uiteindelijk ook slanker. In deze video kun je het zien:

Bron: TikTok