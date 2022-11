Deze kerst straal jij in je zelfgemaakte tuniek of jurk

Een feestelijke outfit hoeft niet duur te zijn. We gaan lekker zelf aan de slag met de naaimachine.

Werkbeschrijving feestelijke zelfmaak jurk S-XXL

Download het A4 patroon hier.

Download het A0 patroon hier.

Zelfmaakjurk: werktekeningen Beeld Libelle

Het patroon heeft verschillende opties:

A Blouson lengte

B Jurk lengte

Dit PDF patroon bevat 39 pagina’s en is opgebouwd uit lagen en daarom is het mogelijk om alleen de gewenste maat te printen op A4 als je het opent met Adobe acrobat reader. Dit programma is gratis te downloaden. Wil je leren hoe dat werkt? Bekijk dan deze video.

Printoverzicht

Print overzicht Beeld Libelle

Beschik je niet over een printer, gebruik dan het A0 file en upload het bij bijvoorbeeld www.plotgemak.nl, laat het printen en thuis sturen.Gebruik de code: MARIJKESEWING en ontvang 30% korting.

Maattabel lichaamsmaten bij lengte 1.72 m in cm

Stofadvies:

Gebruik stof die zich makkelijk laat rimpelen. Hoe stijver de stof hoe groter het pof effect van de mouw zal zijn. Wij gebruikte een stone washed viscose GS04 90% Viscose 10% Polyester van stoffenbestellen.nl die in 24 kleuren verkrijgbaar is.

Let op: De panden worden tegen elkaar in gelegd! Gebruik je stof met een motief die een richting heeft reken dan meer stof.

panden S M L Beeld Libelle

Panden XL XXL Beeld Libelle

Mouwen S-XXL Beeld Libelle

Extra nodig: +/- 115 cm glans satijn koord 3 mm voor in de hals of gebruik zelfgemaakte stofkoordjes, +/- 45 cm elastiek van 5 mm breed voor in de mouwzoomtunnel.

Voor de borduurversiering: Doorschijnend patroontekenpapier, sierstik garen speciaal voor denim van bijvoorbeeld Güttermann (dat lijkt dik garen maar kan met een gewone naald verwerkt worden),

Patroondelen

1 Voorpand voor, 2x

2 Achterpand, 2x

3 Mouw, 2x

Voor de zelfgemaakte hals biesjes knip je 2x een strook van 1.40 cm x 2 cm

Voorbereiden

Knip de stofdelen volgens voorbeeld.

Alle patroondelen zijn INCLUSIEF 1 cm naadtoegift en 2 cm zoom.

Alle naden worden met de goede kanten van de stof op elkaar verwerkt, tenzij anders vermeld.

Werk de rood gemarkeerde naden af met een locksteek of zigzag.

Af te locken naden Beeld Libelle

Zet de tuniek als volgt in elkaar

Borduur versiering

Neem de lijnen van de borduur versiering over op doorschijnend patroontekenpapier. Neem behalve de borduurlijnen ook een stukje zoom en zijnaad over zodat het makkelijk te plaatsen is op het pand. Speld het papier vervolgens op de aangegeven plaats op de mouwen. Let op dat je een linker- en rechtermouw maakt en dus het borduursel spiegelt.

Stik met speciaal denim doorstikgaren over het patroontekenpapier en verwijder daarna het papier. Stik vervolgens nog 2 of 3 stiksels vlak naast het bestaande sier stiksel. Gebruik meerdere kleuren geel, brons of goud garen om een speels effect te krijgen.

Zakken

Wil je graag zakken toevoegen aan je jurk, download dan het zakpatroon gratis op de site van Marijke-sewing-patterns en bekijk de uitleg video.

De plaatsing van de zakken staat aangegeven op het patroon.

Middenachter- en middenvoornaad

Stik de middenachternaad en middenvoornaad tot aan de split markeer punten B en C.

Strijk de naden open en vouw de split naadwaarde als een rolzoom 2x 1 cm naar binnen.

Stik het split door op 7 mm vanaf de kant.

Zijnaden

Stik de zijnaden. Bij de jurk versie B stik je tot aan het split markeerpunt A.

Strijk de zijnaad open en vouw de zijnaad split als een rolzoom 2x 1 cm naar binnen.

Stik het split door op 7 mm vanaf de kant.

Mouw

Stik de onderarmnaad van de mouw en strijk de naad open.

Stik nu de mouw in het armsgat. Het achterpand en achtermouw hebben dubbele knippen. Let op dat je de naad niet uitrekt tijdens het stikken en strijken.

Strijk de naad open.

Hals tunnel

Vouw de halslijn als een rolzoom 2x 1cm naar binnen en stik door op 7 mm vanaf de kant.

Rijg met behulp van een veiligheidsspeld het koordje door de tunnel. De lengte van het koordje bepaalt hoe wijd de hals valt. De maten van het koord staan aangegeven op het patroon, daarbij is er vanuit gegaan dat het koordje 40 cm los hangt uit de tunnel.

Variatietip: laat de hals splitjes weg en rijg 5 mm elastiek door de halstunnel.

Mouwzoom tunnel

Vouw en strijk de mouwzoom 2x 1 cm naar binnen als een rolzoom om zo de tunnel te vormen.

Stik de tunnel door op 7 mm vanaf de kant. Rijg met behulp van een veiligheidsspeld het 5 mm brede elastiek door de tunnel, controleer of het prettig voelt om jouw pols voordat je het elastiek aan elkaar stikt. De maattabel van het elastiek staat aangegeven op het patroon.

Zoom

Vouw en strijk de zoom 2x 1 cm naar binnen als een rolzoom.

Pas je tuniek of jurk aan om de lengte te controleren en stik de rolzoom daarna door op 7 mm vanaf de kant.

Je zelfgemaakte feesttuniek of jurk is klaar!

Patroon en realisatie: Marijke sewing patterns