Deze kleur tas is aankomende winter helemaal hip

Extra elegant: een bruine tas met gouden details zoals een rits of kettinghengsel.

Kers op de taart

Een mooi accessoire zoals een goede tas is de kers op de taart van iedere outfit. We grijpen in de winter al snel naar een zwart exemplaar - want dat past overal zo goed bij - maar een beetje afwisseling mag ook af en toe.

Kleuren

Juist bij zwarte laarzen of een zwarte broek is het leuk om voor een bruine tas te kiezen, dé seizoenskleur voor aankomende winter. Vooral chocoladebruin wordt een trend. Deze kleur oogt chic en is prachtig in combinatie met marineblauw, zwart, crèmekleuren en andere bruintinten zoals cognac of hazelnootbruin.

Zo laat je je doffe leren tas weer shinen:

