Deze korte kapsels zijn perfect voor warm zomerweer

Een kort kapsel is ideaal voor de zomer. Want niet zoveel werk én lekker luchtig. Zet de schaar dus in je lange lokken of geef jouw al korte kapsel een moderne update met de box bob, Italiaanse bob of shaggy.

Populaire korte kapsels voor de zomer van 2023

De Box bob

De bob bob is een heel strak kapsel. Het haar wordt ter hoogte van de kin recht afgeknipt. Dat zorgt voor veel volume. Wanneer je de bob stijl draagt, heeft dit kapsel een wat nettere look, maar wanneer je krullen haar hebt of maakt, is-ie meteen wat speelser.

De Shag

‘Shag’ klinkt heftiger dan het is. Het betekent eigenlijk ‘heel veel haar’ en omdat het in laagjes wordt geknipt lijkt dat ook zo. Voor het shag kapsel geldt: hoe meer lagen, hoe beter. Voor dit kapsel worden de natuurlijke golven in het haar gevolgd. De shag is daarmee een warrige variant van de klassieke bob die voor veel volume in kort haar zorgt en kort haar ook wat langer doet lijken. De shag heeft ook niet veel styling nodig, wat dit een perfect kapsel maakt voor de zomer.

De Italiaanse bob

Als ze ergens stijl hebben, dan is het wel in Italië. De kapseltrends uit dit land kun je dus eigenlijk blind volgen deze zomer. De Italiaanse bob wordt net onder de kin geknipt, net iets langer dus dan de box bob. Wanneer je dit kapsel aan de lucht laat drogen, krijgt dit kapsel veel volume. Extra handig: dit kapsel is net lang genoeg om ook vast te dragen op een warme dag. Een Italiaanse bob per favore!

Bron: Freundin.de