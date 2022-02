De chunky loafer zagen we al eerder bij grote modehuizen als Prada en Gucci.

Grove zolen

De loafer is stijlvol, makkelijk om te combineren en super praktisch. De klassieke loafer met een vierkante of ronde neus en een kleine hak kennen we al, maar nu is het de chunky instapper die het modebeeld domineert. Door de hoge en grove zolen, is deze schoen net een tikkie anders.

Zo draag je ‘m

Het leuke aan dit exemplaar? Ze staan werkelijk overal bij. Chic met een spijkerbroek, een coltrui en blazer of speels onder een rok of jurk. Die lage sokjes kun je overigens het beste in de sokkenla bewaren: bij de chunky loafer is het juist de bedoeling om je sokken te laten zien.

Bron: Instagram