Deze metallic eighties broek is een razende hit dankzij Beyoncé

MC Hammer

De metallic parachutebroek werd dankzij rapper MC Hammer immens populair in de jaren tachtig. De broek is een variant op de harembroek en bleek ideaal voor de energieke dance moves van de rapper. Het werd een regelrechte modehit en iedereen droeg de destijds zo genoemde MC Hammer pants.

Terug van weggeweest

Het duurde een tijdje voordat de MC Hammer pants, nu bekend als parachutebroek, zijn herintrede deed, maar onlangs werden sterren als Hailey Bieber en Bella Hadid ermee gespot. Niet elke parachutebroek is hetzelfde – ze variëren van minimalistisch tot heel opvallend – waardoor de trend op verschillende manieren wordt opgepikt. Bijkomend voordeel: de broek is supercomfortabel door de lichtgewicht stof, en vaak voorzien van makkelijke trekkoorden.

Beyoncé herintroduceert de trend

En dan verschijnt Beyoncé op 10 mei 2023 - tijdens haar eerste Renaissance World Tour-concert in Stockholm - in een van top tot teen metallic outfit, met jawel... de metallic parachutebroek. Wat voor rapper MC Hammer destijds gold, is ook het motto van Queen Bey: de outfits op het podium moeten chic, comfortabel en praktisch zijn. Bovenal moet je er vrij in kunnen bewegen. Aan het Spaanse modehuis Loewe de eer om voor Beyoncé een metallic jumpsuit met strassstenen te ontwerpen en de MC hammer pants als nooit tevoren te laten shinen. De metallic parachutebroek werd meteen opgepikt door een arsenaal TikTokkers en veel modemerken speelden hier gelijk op in.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Beyoncé Diva Yoncé (@beyonce_diva_yonce) op 13 Jun 2023 om 7:53 PDT

Hoe te stylen?

Wanneer je werkt met veel volume, is het belangrijk om balans te vinden tussen ruim en aansluitend. We zien het ook terug in de touroutfit van Beyoncé, zij combineert de parachutebroek met een aansluitende top, waardoor ze haar taille weet te behouden. Nu heeft niet iedereen een Beyoncé-body, maar dat is geen probleem. Kwestie van slim stylen, waardoor je een verrassende look krijgt die voor elk figuur werkt.

Combineer de parachutebroek met een T-shirt en een blazer voor een vrouwelijke en stoere twist, style af met sneakers of hakken. Liever een compleet casual outfit? Kies dan voor een aansluitende top, stop deze in de broek – voor extra taille - en draag hier overheen een oversized blouse los als vest, maak de look af met sneakers en klaar ben je. Durf je all-in te gaan met volume? Kies dan voor een oversized fijngebreide trui en draag deze over de broek heen, combineer met sneakers of stoere boots. Liever meer taille? Werk dan met een brede riem, waardoor je het effect krijgt van een korset.

Shine bright

We hebben niet allemaal de portemonnee van Beyoncé, maar wie slim speurt, vindt de metallic parachutebroek – van cargomodel tot jogger - voor een zacht prijsje. Dit zijn onze aanraders:

1. Parachutemodel € 59,95 (costesfashion.com)

Metallic Parachute Pants Beeld Costes

2. Parachutemodel € 45,95 (zara.com)

Parachutemodel Beeld Zara

3. Jogger € 59,99 (shoeby.nl)

Mettalic Jogger Beeld Shoeby

4. Cargo TRF € 59,95 (zara.com)

CARGOBROEK Beeld Zara

5. Parachutemodel 31044 € 139 (Co’Couture via smitmode.nl)