Déze mode-items vormen de perfecte basis voor de herfst

Dít zijn de tijdloze kledingstukken waarin jij wilt investeren zodat je steeds weer chic voor de dag komt.

De perfecte basics

Kasjmieren trui

De kasjmieren trui van Daniele Fiesoli schreeuwt luxe, en zorgt er ook nog eens voor dat jij tijdens de koudere dagen warm blijft in stijl. Dit ontwerp kun je dragen met een chique pantalon, maar je kunt ook met lagen werken door er een mooie, zwarte blazer overheen te dragen.

Beeld Bijenkorf

Wit T-shirt

Op zoek naar hét perfecte T-shirt? Look no further: COS staat bekend om haar perfecte T-shirts door de dikke stof en de brede koord. Dit item komt keer op keer goed van pas.

- Beeld COS

Loafers

Iets wat ook absoluut niet mag ontbreken in de garderobe van de klassieke vrouw, zijn loafers. Dankzij het minimalistische ontwerp van Massimo Dutti, kun je dit paar met een jeans of pantalon dragen.

Beeld Massimo Dutti

Zwarte blazer

Voor een mooie, zwarte blazer hoef je zeker niet diep in de buidel te tasten bewijst H&M wederom. Met een milder prijskaartje scoor je gewoon een kwalitatief goede blazer waar ja járen profijt van gaat hebben.

- Beeld H&M

Pantalon

Een pantalon geeft je algehele look gelijk een chiquere twist. Tuurlijk kun je een wit T-shirt dragen met een mooie jeans, maar door een alledaags item te combineren met een pantalon, til je je look toch weer naar een hoger niveau. Ook een voordeel: je kunt een pantalon combineren met een blazer, en dat komt als geroepen voor een etentje.

Een mooie outfit hoeft niet veel geld te kosten, je moet alleen op een paar dingen letten. Modevlogger Liselotte geeft je vier tips om met een beperkt budget het beste uit je garderobe:

Bron: WhoWhatWear