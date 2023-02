Deze modekleuren staan prachtig bij grijs haar Beeld Getty Images

Deze modekleuren staan prachtig bij grijs haar

Kleding in pasteltinten staat prachtig bij blondines en olijfgroen is de perfecte kleur voor brunettes. Hoe zit dat bij grijze lokken? We zochten uit welke modekleuren het mooiste staan bij grijs haar.