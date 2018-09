Déze modetrend uit de jaren 70 maakt een comeback

Broeken met wijde pijpen, hippiejurkjes en scrunchies: bijna alles wat vroeger hip was, komt uiteindelijk weer terug in de mode. Zo zien we de laatste tijd opvallend vaak het ribfluwelen pak voorbij komen, op straat én op social media.

En het leuke is: de rib kan breed, maar ook smal en in alle kleuren. Je kunt er dus alle kanten mee op!

Inspiratie

Zo’n corduroy pak bespaart je ’s ochtends ook nog veel tijd. Je hoeft immers niet na te denken over wat je moet aantrekken. Je trekt je pakje aan en je bent klaar om te gaan! Hier wat leuke inspiratie:

Bron: Instagram. Beeld: iStock