Deze nagellaktrend wordt steeds populairder

Waar de een volop nagelbijt, heb je ook van die mensen die de meest prachtige kunstwerken op hun nagels weten te maken. Er lijkt langzaam een nieuwe nagellaktrend te ontstaan.

En astrologie-liefhebbers worden er héél blij van.

Grote beer

Op Pinterest en Instagram verschijnen langzaam steeds meer plaatjes van nagels met volledige sterrenstelsels erop. Toegegeven: dat ziet er prachtig uit. Het is in elk geval weer eens wat anders dan je nagels in een standaardkleurtje.

Vaste hand

Dus of je nu een maagd, tweeling of ram bent: er is vast een manicure die bij jouw sterrenbeeld past. Zorg wel dat iemand je helpt die een vaste hand heeft…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bløme Blow Dry And Nail Bar (@blomebeautybar) op 19 Sep 2018 om 3:28 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit) op 24 Mei 2018 om 5:23 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Courtney (@fingernails.are.pretty) op 8 Dec 2017 om 7:13 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit) op 17 Mei 2018 om 4:56 (PDT)

Bron: Purewow.com. Beeld: Unsplash