Deze nieuwe wenkbrauwtrend geeft je gezicht optisch een lift

Trends beginnen tegenwoordig op TikTok. Op dit sociale netwerk zijn ze ook erg druk met make-up en zeker ook met wenkbrauwen. De nieuwste trend: de straight brows. Oftewel: rechte wenkbrauwen. Dit model wenkbrauw zou je gezicht optisch een lift geven.

Straight brows

Je moet er alleen wel iets voor over hebben. Om straight brows te creëren moet je namelijk een stukje van je wenkbrauw afscheren. Deze trend komt uit Korea waar de overtuiging leeft dat het boogje in je wenkbrauwen de reden is dat je er niet zo wakker uitziet. Rechte wenkbrauwen geven je een wakkere uitstraling en geven je dus eigenlijk een gratis facelift.

Wenkbrauwtrend

In veel video's op TikTok is te zien hoe vrouwen met een minischeermesje een stukje van het uiteinde van de wenkbrauw afscheren waardoor ze niet meer rond aflopen, maar recht zijn. Voordat je aan de slag gaat: deze trend is niet voor iedereen even gezicht. Als je bijvoorbeeld een lang gezicht hebt, dan passen gebogen of hoog aangezette wenkbrauwen daar minder goed bij. Bij een hoekig gezicht kun je beter wel voor die boog gaan, want een rechte wenkbrauw accentueert juist dat hoekige.

Benieuwd naar de straight brow? Zo pak je het zelf aan:

Bron: Cosmopolitan.com