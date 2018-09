Déze 'ouderwetse' stof is het helemaal dit najaar

De afgelopen jaren zagen we ineens overal fluweel: jurken, rokken en zelfs hele broekpakken. Maar nu is het tijd voor een andere variant van deze stof: corduroy. Deze stof uit de jaren 70 had tot voor kort een nogal ‘stoffig’ imago. Maar niets is minder waar, ribfluweel is dit najaar hotter dan hot.

Combineren is een eitje, want corduroy gaat met vrijwel alles goed samen. Rib op rib is geen probleem, maar daarnaast kun je ook kiezen voor een ribfluwelen jasje in combinatie met een spijkerbroek. Ook een broek of rok van corduroy kun je leuk stylen met een simpele top of een trui.

Co-ords

Iets wat je dit najaar vaak gaat zien is een volledige set van ribfluweel − ook wel co-ord genoemd −, zoals een broek of rok gecombineerd met een jasje of top in dezelfde stof en kleur.

Deze broeken met wijd uitlopende pijpen zijn al een aantal seizoenen niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Vaak zijn deze broeken gemaakt van denim of van een stretchstof, maar een flared broek gemaakt van ribstof kan je hele outfit nét dat beetje extra geven.

Winterjas

Naast tijdloze klassiekers zoals een trenchcoat zie je dit jaar ook veel jassen van ribmateriaal. De jassen hebben verschillende modellen: kort, lang of oversized, alles is mogelijk.

Overgooier

Een ander item uit vervlogen tijden: de overgooier. Dit najaar is dit overjurkje weer helemaal terug. Onze favoriet? De corduroy-overgooier. Superleuk om te combineren met een simpele top en sneakers. Of met een grofgebreide trui, panty en stoere enkellaarsjes.

