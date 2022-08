Deze oversized spencer maak je eenvoudig zelf

Zo’n effen spencer combineert fantastisch met een bloes en broek die juist wél een print hebben.

Sandra Kissels Dana van Leeuwen

De wijde spencer

Effen spencer, patroon 274-7 (Lang Yarns), gedessineerde bloes € 145,- (Petite Mendigote), bruine broek € 139,- (Knitted), geruite blazer € 129,- (H&M), tas € 129,90 (Unisa).

Maat S / M / L / XL

Modelmaten

Bovenwijdte 108/114/120/128 cm

Lengte 60/61/62/63 cm

Materiaal Lang Yarns Carpe Diem (merinowol, alpaca) 350/400/450/450 g = 7/8/9/9 bollen camel 714.0139 Lang Yarns/Addi breinldn Nr 5½ en 7. 1 korte rondbrnld Nr 5½

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 5½: 1 r st, 1 av st.

Patroon II:

Nldn Nr 7: rijststeek: 1ste nld: 1 r st, 1 av st. 2de + 4de nld: de st br zoals ze zich voordoen. 3de nld: 1 av st, 1 r st, dwz verschoven tov de 1ste nld br. De 1ste tot de 4de nld blijven herh.

Tip: de kst ook in het overeenstemmend pat meebr en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Proeflapje

Patroon II: Nldn Nr 7:

14 st = 10 cm breed

21 nldn = 10 cm hoog

Rugpand

102/108/114/122 st opz met nldn Nr 5½. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 7 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 24/26/28/30 st mind = 78/82/86/92 st. Armsgat: op 32 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x2 st en 2x/2x/2x/3x1 st afk = 70/74/78/82 st. Schouders: op 24/25/26/27 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de nld 2x5 st + 3x4 st / 3x5 st + 2x4 st / 5x5 st / 1x6 st + 4x5 st afk. Hals: tegelijk op 58/59/60/61 cm van de opzet de middelste 24/26/26/28 st afk en aan weersz hiervan na 2 nldn nog 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

Voorpand

Als het rugpand br. V-hals: op 32/33/34/34 cm van de opzet het breiwerk in het midden verdelen en beide zijden verder afzonderlijk br. Per halsuitsnijding elke 4de nld 13x/14x/14x/15x1 st traploos afk. Het armsgat en de schouder op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br.

Afwerking

Naden sluiten. Halsboordje: met de rondbrnld ca 130/132/132/138 st opnemen (rugpand = 33/35/35/37 st, voorpand = telkens 48/48/48/50 st + 1 middelste st). In pat I rondbr, hierbij het pat zo indelen dat er 1 r st in het midden van de punt is. In de punt elke volg toer (ook in de afkanttoer) de 3 middelste st als volgt br: 2 st samen r afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen). Op 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Armsgatboordjes: met de rondbrnld Nr 5½ ca 74/78/82/86 st opnemen. In pat I rondbr. Na 2 toeren alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Haar & make-up: Djolien de Kreij. | M.m.v. langyarns.com