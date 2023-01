Déze plek mag je nooit overslaan als je een serum aanbrengt

Serum wordt vaak aangebracht op de neus, wangen, kin en het voorhoofd. Hierna breng je ook nog een voedende crème aan en weet je één ding zeker: je gezicht kan er qua hydratatie weer even mee doorgaan! Maar vergis je niet: er is nog een plek op je lichaam die ook heel erg veel baat heeft bij hydratatie en die ook vaak genoeg zichtbaar is.

Sneller rimpels

Wij hebben het hier over je decolleté en hals. Volgens dokter Jadranka Cubrilo, expert bij het beautymerk AVE & YOU is dit een plek die je absoluut niet mag overslaan. “Je decolleté heeft dagelijks extra zorgt en aandacht nodig. Dit komt omdat de huid daar dunner is en je ook minder talgklieren daar hebt dan op welke plek dan ook op je lichaam. Hierdoor droogt dit gebied sneller uit, wat ook betekent dat er sneller rimpels ontstaan. Helaas zijn er geen behandelingen waarmee je weer van deze rimpels af kunt komen, dus voorkomen is beter dan genezen.”

Hals

En als je dan toch je decolleté insmeert, dan kan je hals ook wel wat liefde gebruiken. De huid is hier ook dunner en wordt vaak blootgesteld aan de zon, dus sla dit plekje ook niet over!

Bron: Freundin