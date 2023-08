Déze populaire bronzerstick van Action vliegt de winkels uit

TikTokkers zweren bij de Sunkissed glow face & body bronzerstick van Max & More, het eigen merk van Action, die slechts €2,29 kost.

Zó werkt de bronzerstick

Een bronzer mag eigenlijk nooit, en zeker niet in de zomer, ontbreken op jouw huid. Hoe het werkt? Kies een bronzer in een tint die donkerder is dan je eigen huidskleur en breng deze vervolgens met je vingers of een kwast aan op je voorhoofd (net onder je haarlijn), wangen en neusbrug. Vergeet ook je schouders en sleutelbeenderen niet als je een bikini of zomerse top draagt. Zo creëer je een prachtige zomerse glow.

Bronzer is verkrijgbaar in poedervorm of in sticks. Action verkoopt nu dus een variant in de laatste vorm, die volgens TikTok het proberen waard is. Extra fijn aan dit product? De bronzer is ook nog eens helemaal vegan.

Oeps, zelfbruiner niet goed uitgesmeerd? In onderstaande video zie je hoe je deze makkelijk van je huid kunt halen.

Bron: Andc.tv