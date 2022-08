Déze slaappositie kan het aantal rimpels dat je krijgt aanzienlijk verminderen

Wij vertellen je er hier meer over.

Rimpels verminderen

Je slaaphouding is aangeleerd en gaat eigenlijk automatisch. Toch kan het geen kwaad om jezelf een andere slaaphouding aan te leren. Mensen die op hun zij of buik liggen, zouden namelijk eerder rimpels krijgen. “Op je rug liggen is de beste manier om het ontstaan van rimpels te verminderen. Wanneer je op je zij ligt, dan plooit je huid en wordt er druk gezet op één kant van je gezicht, waardoor rimpels kunnen ontstaan. Door op je rug te gaan liggen, kun je deze ongewenste lijntjes tegengaan”, zo vertelt Michael Jacobs aan Huffington Post.

Verkeerde slaappositie

Collega-dermatoloog Courtney Rubin is het hiermee eens. “Als je op één kant van je gezicht ligt, of op je buik, dan kan dit zorgen voor druk op je gezicht en dus ook voor vouwen. En als je meerdere uren per nacht in een positie ligt die ervoor zorgt dat je huid als het ware wordt uitgerekt of gaat vouwen, dan kan dit op den duur voor rimpels zorgen.”

Vergelijking met gekreukeld laken

Volgens schoonheidsspecialist Joie Tavernise kun je het vergelijken met een laken dat je gekreukeld op je bed gooit. “De volgende dag zal dat laken nog steeds gekreukt zijn, terwijl het de volgende dag nog steeds kreukvrij zou zijn geweest als je het had gestreken en netjes op je bed had gelegd. Onze huid reageert precies hetzelfde.”

