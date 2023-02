Déze stoere jas maakt dit voorjaar een comeback (en wij zijn fan!)

Eerlijk is eerlijk: in 2022 kwam de bomberjack al regelmatig voorbij in de herfst/wintercollectie van bekende merken en voorlopig blijft dit model nog even in het modebeeld. En daar zijn wij hartstikke blij mee, want deze jas zit niet alleen hartstikke comfortabel, het is ook nog eens een echte eyecatcher!

Hoe draag je ’m?

Of je nu voor casual of chic wilt gaan: met de bomberjack kun je alle kanten op. Eén ding is alleen wel belangrijk als je er eentje gaat kopen: ga voor een oversized exemplaar. Dit is op dit moment helemaal hip en het fijne is dat je er een lekker dikke warme trui onder kunt dragen. En vergis je niet: ondanks het stoere imago kan een bomberjack ook hartstikke vrouwelijk zijn. Hier wat foto’s ter inspiratie.

Bron: Freundin