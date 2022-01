Deze superzachte trui brei je gemakkelijk zelf

Superzachte knuffeltrui van mohair met een verlengd achterpand. Gebreid in halve patentsteek. Typisch zo’n trui die je nooit meer uit wilt trekken.

Redactie Ester Gebuis

Trui patroon 265-027

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:

Bovenwijdte 108/120 cm Lengte (rugpand) 66 cm Lengte (voorpand) 59 cm

Materiaal:

Langyarns mohair luxe (superkid mohair, zijde) 275/325 g = 11/13 bollen zilver 698.0023 en Langyarns luxe mohair lamé (superkid mohair, zijde, polyester) 150/175 g = 6/7 bollen zilver 797.0023. Langyarns/Addi breinldn Nr 6. 1 haaknld Nr 4½. 1 korte rondbrnld Nr 6.

Patroon I:

Nldn Nr 6: parelsteek: goede kant: 1 r st, 1 av st. Av kant: 1 av st, 1 r st, dwz verschoven tov de goede kant br.

Patroon II:

Nldn Nr 6: halfpatentsteek: 1ste nld goede kant: 1 r kst, * 1 r st, 1 av st, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 r kst. 2de nld av kant: 1 r kst, * 1 st av afh met een omslag rond de nld, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 st av afh met een omslag rond de nld, 1 r kst. 3de nld: 1 r kst, * 1 st met de omslag r samenbr, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 st met de omslag r samenbr, 1 r kst. 1x de 1ste tot de 3de nld br, daarna de 2de + 3de nld blijven herh.

Tip: het model wordt met 3 draden (2 draden mohair Luxe en 1 draad mohair Luxe lamé) gebreid. Het voorpand is 7 cm korter dan het rugpand.

Proeflapje:

Patroon II, Nldn Nr 6: 13 st = 10 cm breed 24 nldn = 10 cm hoog

Rugpand:

73/81 st opz met nldn Nr 6 en 2 draden mohair luxe en 1 draad mohair luxe lamé. In pat I br. Op 7 cm van de opzet in pat II verder br. Armsgat: op 40/38 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Schouders: op 23/25 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 3x7 st / 3x8 st afk. Hals: tegelijk met de 2de schoudermind de middelste 27/29 st afk en aan weersz hiervan na 2 nldn nog 1x2 st afk.

Voorpand:

Als het rugpand br. Op 33/31 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Hals: op 52 cm van de opzet de middelste 11/13 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x4 st, 1x3 st, 1x2 st en 1x1 st afk. De schouders op 56 cm van de opzet als bij het rugpand afk.

Mouwen:

61/67 st opz met nldn Nr 6 en 2 draden mohair luxe en 1 draad mohair luxe lamé. In pat I br. Op 7 cm van de opzet in pat II verder br. Op 34 cm van de opzet opnieuw in pat I verder br. Op 38 cm van de opzet alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking:

Naden sluiten, hierbij de zijnaden over 14 cm (rugpand meten) en de mouwnaden over 7 cm openlaten. Langs de split 1 rij v hak. Langs de hals met 2 draden mohair luxe en 1 draad mohair luxe lamé 1 toer van ca 70/74 v (voorpand = 38/40 st, rugpand 32/34 st) hak. Aansluitend met de rondbrnld en 2 draden mohair luxe en 1 draad mohair luxe lamé uit elke v 1 st opnemen. In pat I rondbr, hierbij de schoudernaad markeren en telkens in toer 2 en 4 thv de markeringen 1 dubbele overhaling (= 2 st samen r afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen) br. Na 6 toeren alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

Fotografie: Ester Gebuis. Styling: Red Productions. Met dank aan: Lang Yarns