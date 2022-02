Deze trui met pofmouw brei je zelf

Een trui met een twist. De pofmouw geef een outfit net dat beetje extra.

Redactie Elmar Krop

Patroon: 271-035

Maat: S / M / L / XL

Modelmaten:

Bovenwijdte96/104/112/122 cm

Lengte48/48/50/50 cm

Materiaal: WOOLADDICTS WATER (baby alpaca) 300/350/400/450 g = 6/7/8/9 bollen lichtblauw 1003.0021. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 5. 1 korte rondbrnld Nr 4.

Patroon I:

Nldn Nr 4: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen (= 2 av st, 2 r st). In toeren = 2 r st, 2 av st.

Patroon II:

Nldn Nr 5: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

Patroon III:

Nldn Nr 5: altijd 1 dubbele overhaling (= 2 st samen r afh, 1 r st br, de afgehaalde st over de gebreide st halen) br.

Tip 1: de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 2: meerd van 2 st: rechterkant = 1 kst, 1 st r verdr meerd, 1 r st, 1 st r verdr meerd. Linkerkant = 1 st r verdr meerd, 1 r st, 1 st r verdr meerd, 1 kst.

Tip 3: de pofmouwen ontstaan door het samenbr van de middelste st van de mouwen.

Proeflapje:

Patroon II, Nldn Nr 5:

17 st= 10 cm breed

24 nldn = 10 cm hoog

Rugpand:

82/90/98/106 st op met nldn Nr 4. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br. Armsgat: op 29/27/28/26 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Hals: op 46/46/48/48 van de opzet de middelste 12/16/16/20 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 2x3 st afk. Schouders: op 19/21/22/24 cm van de markering aan weersz de telkens overbl 29/31/35/37 st voor de schouders soepel afk.

Voorpand:

als het rugpand br. Hals: op 40/39/40/39 cm van de opzet de middelste 6/10/10/14 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st afk, 2x1 st en aansluitend elke 4de nld nog 2x1 st mind (zie belangrijke aanwijzingen). De st voor de schouders op gelijke hoogte als bij het rugpand afk.

Mouwen:

42/42/46/46 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 30 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br en tegelijk in de 1ste nld verdeeld 10/12/10/12 st meerd = 52/54/56/58 st. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 2de nld 5/10/14/19x2 st (zie tip 2) en 32x/26x/21x/14x1 st meerd = 136/146/154/162 st. Pofmouw: op 61/60/59/58 cm van de opzet op de goede kant 17/19/20/21 st (inclusief kst) r br, daarna 102/108/114/120 st in pat III br, de laatste 17/19/20/21 st (inclusief kst) r br = 68/74/78/82 st. In de volg nld op de av kant alle st av br, aansluitend alle st soepel afk.

Afwerking:

naden sluiten. Halsboord: met de rondbrnld ca 88/92/96/104 st opnemen (rugpand = 34/36/36/40 st, voorpand = 54/56/60/64 st). In pat I rondbr. Op ca 14 cm boordhoogte alle st soepel afk en de boord dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

Trui met pofmouwen

Productie en styling: Red Productions | Haar & make-up: Jitske Serné