Deze vijf comfy schoenen zijn zo lelijk dat ze hip zijn

Eerlijk? Wij zijn fan.

Birkenstock Boston

Birkenstocks stonden ooit bekend als afgrijselijke gezondheidssandalen, maar inmiddels zijn ze omarmd door menig modemeisje. De Birkenstock Boston, een muil met verstelbare riem over de wreef, draag je in de zomer met een blote voet en in het najaar met een dikke geitenwollensok.

Crocs

Wie had ooit gedacht dat Crocs hip zouden worden? De onmiskenbaar lelijke schoen van rubber is populairder dan ooit. Modehuis Balenciaga kwam zelfs met een speciale Crocs-collectie. Tegenwoordig vind je niet alleen Crocs in basiskleuren, maar ook in felle tinten, met prints en zelfs met studs.

Uggs

In 2000 werd het straatbeeld volledig gedomineerd door Uggs. Opvallend genoeg verdwenen de schapenleren (lage) laarzen ook weer vrij abrupt en gingen ze van een musthave naar een faux-pas. Tegenwoordig worden beroemdheden en influencers weer opvallend vaak gespot met Uggs, waardoor de laars terug is van weggeweest. Het liefst scoor je een laag model of een pantoffel met dikke zool.

Clogs

Boerderijchic? Ja, graag. Net als de Birkenstock Boston draag je clogs met een dikke geitenwollensok. Na grote modehuizen als Hermès en Celine heeft modeketen Zara de klompjes ook al toegevoegd aan haar collectie.

Yeezy Foam Runners

In het rijtje zo lelijk dat het mooi is, mogen de Foam Runners van Yeezy in samenwerking met Adidas niet ontbreken. De schoen is ontworpen door rapper Kanye West en is alleen verkrijgbaar via een loting of tweedehands.

