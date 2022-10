Deze voedingsmiddelen wil je eten voor gezond haar

Een gezonde levensstijl zorgt ervoor dat je lokken stralen, er gezond uitzien én gezond zijn. Genoeg water drinken dus, stress waar mogelijk voorkomen en... de juiste dingen eten. Er zijn heel wat voedingsstoffen die kunnen bijdragen aan gezonder haar. We zetten ze op een rijtje.

Haargroei, glanzende lokken en geen gespleten punten

De juiste voeding zorgt er niet alleen voor dat je haar beter groeit, het zorgt er ook voor dat het glanst en voorkomt gespleten punten. Hoewel bepaalde voedingsstoffen vaak als goed voor je haar worden gezien, zit het ’m vooral in de hoofdhuid. Wanneer die gezond is, is dat terug te zien in je haar. En daarvoor wil je de volgende voedingsstoffen wat vaker in je dieet verwerken:

Groene groenten voor gezond haar

Grote kans dat je er als kind een hekel aan had, maar groene groenten zijn als een soort wondermiddel voor je lokken. Ze zitten bomvol vitamine A en C, calcium en ijzer. Allemaal ingrediënten die de haargroei bevorderen. Denk aan spinazie, broccoli, sperziebonen, courgette, asperges... Genoeg groene groenten te bedenken.

Bonen en peulvruchten

Van bruine bonen tot linzen: bonen en peulvruchten bevatten behoorlijk veel proteïne en zink. Het is dan ook een populaire vervanger in het dieet van veganisten, maar eigenlijk zou iedereen ze wat vaker moeten eten. Als je van glanzend haar houdt tenminste.

Noten

Wie niet genoeg zink in haar lichaam heeft, kan last hebben van haaruitval. De oplossing? Meer noten eten! Vooral pecannoten, walnoten, cashewnoten en amandelen zijn een goede bron van zink.

Vis

Veel vissoorten zitten boordevol omega 3, wat niet alleen goed is voor je hart, maar ook voor je haar. Geen fan van de smaak van vis? Of eet je plantaardig? Omega 3 is anno 2022 ook in een potje te krijgen - en dat werkt net zo goed voor gezonde lokken.

