Deze winterse laars staat onder iedere outfit

We hebben het over de chunky Chelsea boots.

Chelsea boots

Er is geen schoen tijdlozer dan de Chelsea boots. Al sinds de tijd van koningin Victoria (1819 - 1901) werd deze enkellaars gedragen door zowel vrouwen als mannen. Destijds was het model populair bij wandelaars en ruiters, tegenwoordig ligt er minimaal één paar in de kast van iedere modeliefhebber.

De naam van de schoen stamt uit midden jaren vijftig van de vorige eeuw. In die tijd liepen veel kunstenaars en filmregisseurs in de Londense wijk Chelsea op deze laarzen.

Zo zien ze eruit

Kenmerkend voor deze enkellaarzen zijn de twee delen leer die elkaar op de enkel raken, daar waar de inzet van het elastiek begint. Een ander onmisbaar detail is het label bovenaan de hiel. Dit zorgt ervoor dat je de laarzen makkelijk kunt aantrekken. Dat is dan ook een van de grote voordelen van de laars: je schiet ze zo aan, terwijl ze er toch netjes uitzien.

Stijlen

Het fijne aan Chelsea boots is dat het onder vrijwel iedere outfit past. Ze staan fantastisch onder een spijkerbroek, maar ook onder een jurk of rok. Naast de klassieke laars zijn er inmiddels talloze variaties. Je hebt Chelsea boots met een sleehak, een chunky variant of een exemplaar in een knalkleur. Welke uitvoering je ook kiest: met de Chelsea boots zit je altijd goed.

Liever een andere schoen voor de winter? Ook deze schoen maakt een comeback.

Met deze lifehack blijven je leren laarzen langer mooi:

Bron: Zwartjes