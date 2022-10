Déze zes dingen zouden kappers nooit bij hun eigen haar doen

Te vaak wassen met shampoo



Celebrity-kapper Joseph Maine: “Ik ben een gekke man als het aankomt op shampoo. Ik zou mijn haren liever níet wassen dan dat ik het dagenlang was met shampoo boordevol ingrediënten als sulfaten en siliconen. Deze ingrediënten vertroebelen de kleur van je haar en worden zelfs in verband gebracht met haaruitval. Een shampoo is er om je haar voorzichtig te reinigen en heeft die ingrediënten allemaal niet nodig. Dus lees voortaan goed de verpakking.”

Borstelen zonder bescherming

Carolyn Aronson, kapster van 10 Haircare: “Ik borstel nooit nat haar zonder er eerst een beschermingsspray op te spuiten en dan met name in je haarpunten. Anders gaan je lokken klitten en zullen ze uiteindelijk breken.”

Warmte gebruiken op vochtig haar



Justine Marjan, celebrity-haarstylist: “Ik zal nooit hete hulpmiddelen gebruiken als mijn haar niet honderd procent droog is. Dat is namelijk zo schadelijk. Bovendien slaap ik altijd op een zijden kussensloop, zodat mijn haar glad blijft.”

Te vaak zilvershampoo gebruiken

Tiffany Gilmore van het Sage Hair Collective: “Blonde en grijze dames gebruiken graag zilvershampoo om de gele gloed uit het haar te halen. Maar zilvershampoo mag je absoluut niet te vaak gebruiken. De paarse deeltjes in de shampoo kunnen zorgen voor uitdroging en kleurvorming.”

De hele dag niet borstelen

Cristina B van Rita Hazan vindt dat we het borstelen niet te vaak mogen overslaan. Misschien heb je je haren strak in de lak of in de krul, waardoor je het zonde vindt om dit uit te borstelen. Toch kun je het beste niet een hele dag je haar ongekamd laten. “Het dagelijks borstelen van je haar is belangrijk om gespleten punten en haarbreuk te voorkomen. Anders ontstaan ​​er knopen en die moeten altijd worden verwijderd.”

Het haar niet wassen voor het verven

Haarstylist Mell Guido: “Het is super belangrijk om alle resten vuil uit je haar te verwijderen voor je het gaat verven. Anders neemt het haar de kleur niet goed op en kan het vlekkerig worden. Werk daarom altijd met een diepreinigende shampoo.”

Bron: PureWow, Freundin