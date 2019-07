Deze zomer is er maar één ding dat je op je hoofd mag zetten

Lekker hoor, dat mooie weer. Maar je wilt je hoofd natuurlijk graag beschermen tegen al die zon.

Dat doe je dit jaar volledig in stijl met een zogeheten flaphoed. Volgens mode-experts hét item van deze zomer.

Advertentie

Alle kleuren

Het is eigenlijk niets meer dan een grote hoed die zo gigantisch is, dat de flappen wat naar beneden buigen. Hij mag wit zijn of van riet, maar zwart of een kleurtje kan ook. Hoe feller de kleur, hoe meer je opvalt aan die boulevard, natuurlijk.

Zeker op vakantiefoto’s doet de hoed het goed. De trend is namelijk om te poseren met de hoed op, om schuin naar boven te kijken en één arm tegen je hoofd aan te hebben. Het wordt een beetje vergeleken met de vormen van een zonnebloem, met je lichaam als stengel.

Dit bericht bekijken op Instagram Keep looking up… that’s the secret to life 🕊 Een bericht gedeeld door Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) op 21 Jun 2019 om 8:20 (PDT)

Dit zijn de leukste zonnehoeden van dit moment:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock