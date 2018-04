Deze zomer kun je eigenlijk alleen maar rondlopen in déze kleur kleding

Als je zin hebt om binnenkort te winkelen en iets hips toe te voegen aan je kledingkast, dan weet je vanaf nu welke kleur er helemaal trendy is.

En dat is: oranje.

Want het is niet alleen een kleur die je kunt dragen met Koningsdag of als het Nederlands elftal speelt. Tegenwoordig is oranje helemaal hip. Het geeft je gelijk een zomerse gloed en het staat vrolijk. Combineer het met donkerblauw en je bent helemaal klaar. Het is chic en toch net even wat anders dan wit. En denk ook eens aan een simpele outfit die wordt opgeleukt door een knaloranje jas? Precies wat we zoeken in de zomer.

Beeld: iStock