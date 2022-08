Deze mannenoutfit mag niet ontbreken in je kledingkast deze zomer Beeld Getty Images

Mode

Deze zomeroutfit vind je gewoon in de kledingkast van je vriend

Met dit warme weer is het lekker om iets luchtigs en gemakkelijks te dragen, maar soms wil je gewoon iets anders dragen dan een standaard zomerjurkje. In dat geval hebben wij een leuke tip voor je, want de ‘pyjama chic’-trend is een heuse hit deze zomer en die outfit scoor je gewoon in de kledingkast van je vriend.