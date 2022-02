Die nieuwe favoriete trui maak je gewoon zelf

Deze opengewerkte trui trek je nooit meer uit.

Redactie Elmar Krop

Patroon: 267-19

Maat: S - M / L - XL

Modelmaten:

Bovenwijdte114/124 cm

Lengte64/66 cm

Materiaal: LANGYARNS AMIRA (katoen, polyamide) 450/550 g = 9/11 bollen licht jeans 933.0033. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 6. 1 haaknld Nr 4.

Patroon I:

Nldn Nr 4: 1 kst, * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II:

Nldn Nr 6: verticale ribbels, aantal st deelbaar door 9 + 1 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant alle st en omslagen av br. De 1ste tot de 8ste nld blijven herh.

Tip 1:

de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 2:

raglanmind: rechterkant = 1 r kst, 2 r st, 2 st r samenbr. Linkerkant = 2 st r samenbr, 2 r st, 1 st av afh met de draad voor het breiwerk.

Proeflapje:

Patroon II, Nldn Nr 6:

16 st= 10 cm breed

23 nldn = 10 cm hoog

Rugpand:

74/82 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 6 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 19/20 st meerd en na de kst het rapport 10x/11x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen = 93/102 st. Op 25/23 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Raglan: op 38 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de nld 30x/32x1 st opvallend mind (zie tip 2) en nu de kst als volgt br: begin nld = r br. Einde nld = av afh met de draad voor het breiwerk. Op 64/66 cm van de opzet de overbl 33/38 st voor de hals afk.

Voorpand:

als het rugpand br.

Mouwen:

34/42 st opz met nld Nr 4. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 6 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 32/33 st meerd en na de kst het rapport 7x/8x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen = 66/75 st. Op 30 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 2x11/12 st afk = 22/27 st. Aansluitend voor de raglan aan weersz elke 12de nld 5x1 st / elke 10de nld 6x1 st opvallend mind, hierbij de kst br zoals bij het voor- en rugpand. Op 26/28 cm raglanhoogte de overbl 12/15 st afk.

Afwerking:

zij- en mouwnaden sluiten. Met 1 rij v op de goede kant de schuine raglanranden samenhaken (= telkens 1 kst van de mouwen met 1 kst van de rugpand respectievelijk voorpand samenhak). Halsboord: langs de hals 1 toer v hak, indien nodig de breedte wat inhouden.

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

En hier vind je het telpatroon.

Opengewerkte trui

Opengewerkte trui patroon 267-19 (Lang Yarns), bloes met opstaande kraag € 139,- (Love Lolita), jeans € 129,- (By-Bar), suède instap­pers € 99,- (Notre V. via Omoda), pinkring € 99,- en ringen vanaf € 89,- (alles Ana Dyla), plaid € 32,- (Malagoon).

Productie en styling: Red Productions | Haar & make-up: Jitske Serné