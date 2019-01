Doei luipaard en giraffe: déze dierenprint is in 2019 helemaal hip

In je kast ligt ongetwijfeld een kledingstuk dat voorzien is van een motiefje uit het dierenrijk. Een printje van een luipaard, giraffe of tijger is niet meer weg te denken.

Want die dierenprintjes zijn al jaren hip en vrolijken de boel lekker op.

Maar de echte liefhebbers kunnen daar nu een nieuw dier aan toevoegen. Want, wat wil nou het geval? In 2019 is de koe het populairste dier van allemaal. Geen Afrikaanse printjes, maar dit keer eentje rechtstreeks uit het Hollandse weiland. Ja, echt: de koeienprint maakt een opmars en het zal niet lang meer duren voordat je iedereen zit struinen in een outfit voorzien van een ‘namaak’-koeienvacht.

Dit bericht bekijken op Instagram If you’re happy and you know clap your hands 👏🏼 Een bericht gedeeld door Kylie (@kyliejenner) op 19 Jan 2019 om 8:59 (PST)

Jassen, jurkjes, schoenen: wat je maar wilt, alles kan en mag met de koeienprint. Lekker zwart-wit of bruin-wit gevlekt de dag door. Lijkt het jou wat?

Bron: Flair. Beeld: iStock