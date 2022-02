‘Dip dye’ is dé haartrend van 2022 en zo vrolijk ziet dat eruit

Maar wat moeten we ons bij deze trend voorstellen?

Wat is dip dye?

Dip dye is een kleurtechniek die alleen in de punten van je haar wordt toegepast. Eigenlijk lijkt het bij dip dye alsof je je haar voor een stukje in de verf gedoopt hebt. Het kleurverschil dat je daarmee creëert, zorgt voor een verrassend effect. Vooral tof als je van felle kleuren houdt. En je kunt natuurlijk zelf bepalen hoe ‘gek’ je doet: van felroze tot groen en van een klein stukje haar tot een flink aantal centimeters.

Verschil dip dye, balayage en ombre

Wat is nou precies het verschil met dip dye en andere populaire verftechnieken als balayage en ombre? Bij balayage is het kleurverschil een stuk subtieler dan bij dip dye. De kleur in het midden van je lokken is een vleugje zachter en lichter dan in de punten. Het kleureffect van ombre is juist vaak donker aan de bovenkant en licht in de punt. Je kunt ook een omgekeerde ombre kiezen; boven licht en aan de onderkant donker.

Oorsprong van de dip dye-trend

Wist je dat de dip dye-techniek uit de kledingbranche komt? Vooral in de jaren ‘80 was deze kleurtechniek populair om kleding mee op te vrolijken. Je dompelde destijds bijvoorbeeld een broek of shirt in speciale textielverf met een contrasterende kleur. Het resultaat? Een tweekleurig kledingstuk.

Zelf dip dye-en of naar de kapper?

Ben je een beetje behendig als het om verven gaat? Dan kun je natuurlijk prima zelf aan de slag met deze kleurtechniek. Twijfel je over de precieze kleur of lengte van de dip dye? Dan is het handig om even bij de kapper langs te wippen. Een expert weet immers toch vaak nét iets beter hoe de door jou gekozen kleur reageert op je eigen haarkleur en dus of het uitpakt zoals je voor ogen had.

Bron: Instagram, Pinterest, kappers.nl