Dit comfy oversized vest kun je eenvoudig zelf maken

Soms is het heerlijk jezelf te laten verdwijnen in warme stoffen en met dit vest komt dat zeker goed. Maak het groene oversized vest nu zelf met dit breipatroon.

Redactie Dana van Leeuwen

Oversized vest

Jurk van viscose € 199,90 (Fabienne Chapot), laarzen € 129,95 (Hunter).

Maat: S / M / L / XL

Modelmaten

Bovenwijdte: 94/104/116/126 cm

Lengte: ca 73/74/75/76 cm

Materiaal SURI ALPACA (alpaca) 350/350/375/400 g = 14/14/15/16 bollen salie 1082.0092.

CARPE DIEM (wol, alpaca) 450/450/500/550 g = 9/9/10/11 bollen salie 714.0092.

LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 6 + 7. Kousenbrnldn Nr 6 + 7. 4 knopen. Je bestelt in de Libelle Shop het volledige blij-dat-ik-breipakket voor dít patroon.

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 6 + 7: r ribbels in nldn = r op goede en av kant. In toeren = 1 toer r, 1 toer av.

Patroon II:

Nldn Nr 6: 1 av st, 1 r st.

Patroon lll:

Nldn Nr 7: r tricot in nldn = r op goede kant, av op av kant. In toeren = alle st r.

Patroon IV:

Nldn Nr 7: raglanribbel met 2 st: 1ste nld (goede kant): 1 omslag, 2 r st, 1 omslag. 2de nld (av kant): omslag av verdr (deze st daarna in pat IIl verder br), 2 av st, omslag av verdr (deze st daarna in pat IIl verder br). 3de nld: 2 r st. 4de nld: 1 omslag, 2 av st, 1 omslag. 5de nld: omslag r verdr (deze st daarna in pat IIl verder br), 2 r st, omslag r verdr (deze st daarna in pat IIl verder br). 6de nld: 2 av st. De 1ste tot de 6de nld blijven herh.

Tip 1: het vest wordt van boven naar onder met 2 draden Suri Alpaca en 1 draad Carpe Diem gebreid.

Tip 2: de kst op de goede en av kant r br.

Proeflapje

Patroon III: Nldn Nr 7:

11 st = 10 cm breed

16 nldn= 10 cm hoog

Kraag

61/65/69/73 st opz met nldn Nr 6 en 2 draden Suri Alpaca en 1 draad Carpe Diem, in volg stekenindeling 15 cm br: kst, 4 st pat I, 51/55/59/63 st pat II, 4 st pat I, kst. In de laatste nld over de middelste 51/55/59/63 st verdeeld 17/19/21/23 st meerd = 78/84/90/96 st.

Ronde pas

In volg stekenindeling verder br met nldn Nr 7: kst, 4 st pat I, 9/10/11/12 st pat III, 2 st pat IV, 9/10/11/12 st pat III, 2 st pat IV, 24/26/28/30 st pat III, 2 st pat IV, 9/10/11/12 st III, 2 st pat IV, 9/10/11/12 st pat III, 4 st pat I, kst. Na 30/33/36/39 nldn vanaf de kraag = 158/172/186/200 st, volg st laten liggen: elk voorpand 25/27/29/31 st, elke mouw 31/34/37/40 st, hiertussen voor het rugpand 46/50/54/58 st.

Mouwen

Met de telkens 31/34/37/40 st in wacht met nldn Nr 7 in pat III eerst 6/8/10/12 nldn br, op het einde van elke nld de laatste st verdubbelen = 37/42/47/52 st. Tot een toer sluiten en met de korte rondbrnld of kousenbrnldn Nr 7 in toeren in pat III br. Het begin van de toer markeren = onder midden mouw. Op 34/33/32/31 cm van het begin van de toer nog 5 cm met kousenbrnldn Nr 6 in pat II br, hierbij in de 1ste toer verdeeld 13/16/19/22 st mind = 24/26/28/30 st. Daarna alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Rugpand

Met de 46/50/54/58 st in wacht met nldn Nr 7 in pat III eerst 6/8/10/12 ndn br, hierbij aan weersz uit de gemeerderde st van de mouwen (tot de markering = onder midden mouw) in elke 2de nld 3x/4x/5x/6x1 st opnemen = 52/58/64/70 st. Met 1 nld op de goede kant eindigen.

Rug- en voorpanden

3/4/5/6 st uit de gemeerderde st van de rechtermouw opnemen en in het overeenstemmend pat met de 25/27/29/31 st van het rechtervoorpand br, keren en in spiegelbeeld bij de linkermouw 3/4/5/6 st uit de gemeerderde st opnemen en daarna met de 25/27/29/31 st in wacht van het linkervoorpand in het overeenstemmend pat br, keren en nu verder 38 cm met alle 108/120/132/144 st in het overeenstemmend pat br, hierbij in de laatste nld 1 st mind = 107/119/131/143 st. Met nldn Nr 6 in volg stekenindeling 6 cm br: kst, 4 st pat I, 97/109/121/133 st pat II, 4 st pat I, kst, daarna alle st in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking

Alle draden instoppen en eventueel kleine gaatjes bij de overgang van de ronde pas sluiten. De knopen aan de linkerboord naaien: de bovenste bij de overgang tussen de kraag en de ronde pas, de onderste 27 cm vanaf de zoom, de 2 andere gelijkmatig hiertussen verdelen. Aan de rechterboord voor de knoopsgaten op de hoogte van de knopen een steek wat groter trekken en met een draad Suri Alpaca wat afwerken.

Productie & Styling: Ilona Jongepier | Haar & make-up: Ellen Sijm.