Dít doe je tegen een hardnekkige zweetgeur in je kleding

Geuren kunnen zich daadwerkelijk op stoffen ophopen. Geur op overhemden wordt bijvoorbeeld vaak veroorzaakt door opeenhoping van deodorant vermengd met lichaamsoliën en zweet. Hierdoor kan gewassen kleding er allesbehalve schoon uitzien (en soms zelfs ruiken). Om je geurproblemen op te lossen, moet je volgens Amerikaanse wasexpert Gwen Whiting uit, eerst het opbouwprobleem oplossen.

Bleekmiddel

Whiting raadt aan een vlekformule te nemen en deze te mengen met een milieuvriendelijk alternatief voor bleekmiddel om een ​​pasta te maken. Gebruik vervolgens een vlekkenborstel om ervoor te zorgen dat het brouwsel grondig wordt ingewerkt op plekken met veel aanslag (zoals de oksels van een overhemd). “Laat het kledingstuk daarna minstens een uur weken in een bak met heet water”, vertelt Whiting aan Martha Stewart. “Je kunt ook een dopje geurende azijn toevoegen om te helpen ontgeuren.”

Vermijd sterk geparfumeerde wasmiddelen

Het kan verleidelijk zijn om geurtjes te maskeren met een geparfumeerd wasmiddel, maar volgens Whiting is dat niet zo handig. “Terwijl merken in supermarkten zware parfums gebruiken om de geur te verdoezelen, verwijderen ze het niet volledig”, zegt ze. “Of het nu je trainingskleding is of een werkblouse, geurende azijn werkt goed tegen stinkende situaties door antibacteriële eigenschappen die helpen om te ontgeuren.” Ze raadt aan om de kledingstukken gedurende 30 minuten in het heetste water te laten weken dat geschikt is voor de stof, met een dop geurende azijn.

Huis-tuin-en-keukenmiddel

Als je geen tijd hebt om naar de winkel te rennen, kun je bepaalde vlekken behandelen met ingrediënten die je waarschijnlijk al in je keuken hebt: baking soda en witte azijn. “Giet de witte azijn op de vlek en voeg dan een mengsel van baking soda en azijn toe aan de vlek”, zegt ze. “Je kunt dit 30 minuten laten zitten, dan bij je kleren gooien en wassen zoals aangegeven op het etiket.” Om hardnekkige geuren te behandelen kun je tijdens het wassen nóg een kopje baking soda of azijn toevoegen.

Bron: Martha Stewart