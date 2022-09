Dit droeg koningin Máxima de afgelopen jaren op Prinsjesdag

2013

In 2013 koos Máxima voor een goudkleurige jurk van Jan Taminiau. Op de jurk zagen we veel borduursels, pailletten en kraaltjes. Om in zo'n zware jurk een taille te creëren, droeg Máxima een dun riempje. Haar hoed klopte helemaal bij de jurk, want dit asymmetrische model heeft dezelfde kleur als haar jurk.

2014

De jurk waarin Máxima in 2014 verscheen was een stuk 'normaler'. Niet alleen vanwege het ontbreken van alle pailletten en kralen, maar ook omdat deze jurk gewoon via internet te krijgen was. Daarnaast koos Máxima in 2014 voor een kleiner, minder opvallend hoedje in dezelfde kleur als haar japon.

2015

In 2015 koos onze koningin toch weer voor een zwaarder gedecoreerde jurk. Ditmaal een handbeschilderde japon van Jan Taminiau. Op de jurk zagen we verschillende borduurtechnieken en kraalsoorten. Deze keer geen hoed, maar een mooie haardecoratie met bloemen die we ook op haar jurk zagen.

2016

In 2016 koos Máxima ervoor om een tweedelige japon te dragen van ontwerper Claes Iversen. Ze koos voor een top van koninklijk blauw zijde en een goudkleurige rok met een bloemenprint van blauw kant en kleine pailletten. De hoed was ook goudkleurig en had een asymmetrisch model, net als de hoed die ze in 2013 droeg.

2017

In 2017 verscheen de koningin in een klassieke A-lijnjurk, gemaakt door haar favoriete modehuis: Natan. De japon had een blauw-grijze kleur en was gemaakt van een transparant-achtige stof met daarop grove bloemen. Máxima maakte haar outfit compleet met een diamanten ketting en een klein hoedje.

2018

De koningin koos in 2018 voor een lange, pastelkleurige jurk en een schuine hoed in dezelfde tint. Volgens kenners ging het om een ontwerp van de Italiaanse Luisa Beccaria en kostte de japon een kleine 4000 euro.

2019

Máxima droeg vorig jaar een japon van wollen crêpe met daarbij een cape. De japon was wederom ontworpen door Jan Taminiau. Op haar hoofd droeg ze een bijpassende robijnrode hoed, een velour pillbox. Ook droeg de koningin het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander leest, met aan zijn zijde koningin Maxima, de troonrede voor op Prinsjesdag aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Ridderzaal. ANP ROYAL IMAGES SANDER KONING

2020

Máxima verscheen in een gelaagde, gele japon van zijde van ontwerper Claes Iversen. Opvallend: deze jurk droeg ze eerder in 2018 tijdens het officiële bezoek van het Jordaanse koningspaar. De kleur is op verzoek van de koningin net een paar tinten donkerder gemaakt.

Beeld ANP

2021

Koningin Máxima was gekleed in een enkellange lichtblauwe zijden rok met print, een oranjerode top met boothals en driekwartmouw en uiteraard bijpassende handschoenen, hoed en schoenen van de Belgische ontwerper Natan. Eén van haar lievelingsontwerpers.

prinsjesdag 2021 Beeld Brunopress

Bron: ModekoninginMaxima, Elle. Beeld: ANP, Brunopress