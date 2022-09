Dit hippe korte vest kun je zelf breien

Korte truien en vesten zijn de trend deze winter. Dit exemplaar in warm brique heeft een ronde hals en een knoopsluiting.

Het korte vest

Brique-kleurig kort vest met ronde hals en knoopsluiting, patroon 274-30 (Lang Yarns), coltruitje € 69,- en tas € 249,- (Summum), karamelkleurige broek € 89,95 en zonnebril € 49,95 (Yaya).

Maat S / M / L / XL

Modelmaten

Bovenwijdte 104/112/120/128 cm

Lengte 58/59/60/62 cm

Materiaal Lang Yarns Carpe Diem (merino, alpaca) 750/850/950/1050 g = 15/17/19/21 bollen cognac 714.0076 Lang Yarns/Addi breinldn Nr 5 en 6 1 korte rondbrnld Nr 5 5 knopen

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 5: 1 kst, * 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II:

Nldn Nr 6: halfpatentsteek (oneven aantal st): goede kant: 1 kst, * 1 av st, 1 r st hierbij 1 nld dieper insteken * van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. Av kant: 1 kst, * 1 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. De kst op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.

Patroon III:

Nldn Nr 6: av ribbels en halfpatentst: 1ste tot de 4de nld: alle st av. 5de nld: 1 kst, * 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. 6de nld: 1 kst, * 1 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. 7de nld: 1 kst, * 1 av st, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. 8ste nld: 1 kst, * 1 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. De 1ste tot de 8ste nld blijven herh. De kst enkel op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.

Proeflapje

Patroon II, Nldn Nr 6:

15 st = 10 cm breed

31 nldn = 10 cm hoog

Patroon III, Nldn Nr 6:

16 st= 10 cm breed

28 nldn = 10 cm hoog

Rugpand

81/87/93/99 st opz met nldn Nr 5. In pat I br. Op 2 cm van de opzet met nldn Nr 6 in pat II verder br. Armsgat: op 34 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Schouders: op 20/21/22/24 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 6x4 st + 1x5 st / 4x4 st + 3x5 st / 2x4 st + 5x5 st / 7x5 st afk. Hals: tegelijk op 56/57/58/60 cm van de opzet de middelste 17/19/21/23 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

Linkervoorpand

41/45/47/51 st opz met nldn Nr 5. In pat I br. Op 2 cm van de opzet met nldn Nr 6 in pat II verder br. Armsgat: op 34 cm van de opzet aan de rechterkant de hoogte markeren en recht verder br. Hals: op 50/51/51/53 cm van de opzet aan de linkerkant elke 2de nld 1x4/6/6/6 st, 1x3 st, 1x2 st, 2x/2x/2x/4x1 st en na 4 nldn nog 1x1 st traploos afk. De schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Rechtervoorpand

Als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

Mouwen

41/45/47/51 st opz met nldn Nr 5. In pat I br. Op 2 cm van de opzet met nldn Nr 6 in pat III verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz eenmaal in de 11de nld en daarna 13x1 st elke 8ste nld meerd = 69/73/75/79 st. Mouwkop: op 46 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 4x4 st + 1x5 st + 1x6 st / 4x4 st + 1x5 st + 1x6 st / 2x4 st + 2x5 st + 2x6 st / 2x4 st + 2x5 st + 2x6 st afk. Op 4 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking

Naden sluiten. Sluitboorden: uit de voorpandranden met nldn Nr 5 telkens ca 98/100/100/104 st opnemen. In pat I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 r st, 1 av st beginnen en 1 av st, 1 kst eindigen. Op ca 2 cm boordhoogte in de rechtersluitboord verdeeld 4 knoopsgaten als volgt inbr: vanaf onderaan 4 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 nieuwe st opz. Dit knoopsgat om de 22/22/22/24 st nog 3x herh, de nld tot einde br. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Halsboord: met de rondbrnld ca 77/83/85/91 st opnemen (elk voorpand = 22/24/24/26 st, rugpand = 33/35/37/39 st). In pat I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 av st beginnen en omgekeerd eindigen. Op ca 2 cm boordhoogte aan de rechterkant 1 knoopsgat als volgt inbr: 3 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 nieuwe st opz, de nld tot einde br. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van het rugpand en de voorpanden inzetten. Knopen aannaaien.

Haar & make-up: Djolien de Kreij. | M.m.v.: langyarns.com